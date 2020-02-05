Зеленський терміново звернувся до глави Китаю через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський направив листа голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну зі співчуттями у зв’язку із загибеллю людей від ускладнень, спричинених епідемією коронавірусу 2019-nCoV.

Про це сказано на сайті Офісу президента. Глава держави повідомив, що в Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв від смертельного коронавірусу.

"Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби", – процитувала слова президента його пресслужба.

Володимир Зеленський звернувся до глави Китаю Сі Цзіньпіна через коронавірус

У сказано у повідомленні, Зеленський побажав швидкого одужання хворим і висловив упевненість, що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського народу КНР швидко здолає небезпечну хворобу.

Глава держави зазначив, що "в цей складний час Китай може розраховувати на підтримку України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї (включно з Гонконгом, Макао, Тайванем) кількість тих, хто заразилися коронавірусом нового типу, зросла до 24363 (за добу додалися 3892 хворі). Померли вже 490 осіб (+65 за день).

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