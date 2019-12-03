Зеленський зібрав РНБО перед зустріччю з Путіним: названа дата

Президент України Володимир Зеленський має намір провести засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому обговорить підготовку до зустрічі в "нормандському форматі".

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час відкриття конференції правоохоронців у Києві. За його словами, ведеться активна підготовка до поїздки президента в столицю Франції.

"Я планував послухати тут виступи, але, на жаль, президент збирає Раду національної безпеки і оборони. Готуємося до зустрічі в "нормандському форматі", – сказав він.

Зеленський терміново зібрав РНБО перед зустріччю з Путіним "ТСН"

Пізніше в Офісі президента уточнили, що саме засідання за участю Зеленського пройде в середу, 3 грудня. У вівторок же відбудеться робоча група.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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