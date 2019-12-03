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3 грудня • оновлено в 14:16
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Зеленський зібрав РНБО перед зустріччю з Путіним: названа дата

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Президент України Володимир Зеленський має намір провести засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому обговорить підготовку до зустрічі в "нормандському форматі".

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час відкриття конференції правоохоронців у Києві. За його словами, ведеться активна підготовка до поїздки президента в столицю Франції.

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"Я планував послухати тут виступи, але, на жаль, президент збирає Раду національної безпеки і оборони. Готуємося до зустрічі в "нормандському форматі", – сказав він.

Зеленський терміново зібрав РНБО перед зустріччю з Путіним

Зеленський терміново зібрав РНБО перед зустріччю з Путіним

"ТСН"

Пізніше в Офісі президента уточнили, що саме засідання за участю Зеленського пройде в середу, 3 грудня. У вівторок же відбудеться робоча група.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Вообще улыбают подобные статьи Моника едет на встречу ни с Меркель ни с Макроном (о тех какую уже статью ни слова) а только с божеством всех украинцев … с Путиным...
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Зеленский собрал СНБО перед встречей с Путиным: Зеленский попросил помочь ему с выбором анальной смазки ..
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Скакуасы, лапы в гору и подписывать капитуляцию, выплачивать Донбассу репарациии, красить ржавых киборгоф)))
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