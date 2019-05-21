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/Політика

Зеленський терміново викликав Полторака, який подав у відставку

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Президент України Володимир Зеленський 21 травня терміново викликав міністра оборони України Степана Полторака, який напередодні повідомив про свою відставку.

Про це Полторак розповів журналістам "112 Україна" під Адміністрацією президента, куди прибув приблизно о 10:00 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Мене викликав президент України. З якою метою – не знаю", – сказав Полторак.

Він уточнив, що повідомив Зеленському про звільнення ще до інавгурації, але не міг написати заяву раніше, ніж 20 травня.

Степан Полторак

Степан Полторак

Скріншот

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"Володимир Олександрович став президентом тільки вчора. Я дочекався, поки він складе присягу народові України, і подав рапорт на звільнення", – заявив він.

Пізніше стало відомо, що міністр прийняв компромісне рішення і погодився виконувати свої обов'язки до тих пір, поки Рада не прийме рішення про відставку.

Заява

Заява

Facebook Степан Полторак

"Тому що тоді, коли країна перебуває в стані війни, небезпечно залишати ЗСУ без координації системи управління", – підсумував він.

Нагадаємо, що на 10 ранку була запланована зустріч Зеленського з лідерами парламентських фракцій. На ній обговорять деталі розпуску Верховної Ради, який президент оголосив одразу після своєї інавгурації.

Як писав OBOZREVATEL, міністр оборони України Степан Полторак 20 травня попросив новообраного президента України Володимира Зеленського звільнити його із займаної посади.

За декілька годин до цього аналогічну заяву зробили глава СБУ Василь Грицак і всі його заступники.

Також приблизно о 17:00 про свою відставку заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Степан ПолторакВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
А слысл защищать 75% идиотов . а в моей области почти 90% ? всем спасибо, все свободны, я вам ничего не должен.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
вместо полторака назначили хомчака предателя Украины-эксперты! посмотрите видео солдат что они говорят о хомчаке
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Mega Death
Mega Death
Пусть теперь Полторак Донбасс освобождает - временно)))
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Mega Death, дешевый юмор !!!!
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