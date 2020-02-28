Зеленський терміново скликав позачергове засідання Ради: спливла причина

Верховна Рада України збереться на позачергове пленарне засідання в середу, 4 березня.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на ньому розглядатитимуться "кадрові питання".

rbc.ua

Позачергове засідання скликано відповідно до розпорядження голови парламенту від 28 лютого на вимогу президента Володимира Зеленського. Пленарне засідання відбудеться 4 березня о 16:00.

За непідтвердженими даними, засідання може бути присвячене перестановкам в Кабінеті міністрів. Зокрема, чинного прем'єр-міністра Олексія Гончарука можуть відправити у відставку.

Також є інформація, що може розглядатися питання про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Нагадаємо, ремьер-міністр Олексій Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про його можливе звільнення він спростував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчим часом бізнесмен і колишній політик Сергій Тігіпко займе місце Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України

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