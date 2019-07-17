Зеленський терміново скликає Раду: озвучені питання засідання

Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту в четвер, 18 липня.

Як зазначається в листі, текст якого має в розпорядженні "Інтерфакс-Україна", метою засідання є розгляд внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Володимир Зеленський

"Прошу скликати 18 липня 2019 року позачергове пленарне засідання Верховної Ради, до порядку денного якого включити розгляд внесених президентом України проектів законів: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування..." , "Про внесення змін до закону України "Про Вищий антикорупційний суд (про початок роботи суду)", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митні території України", — озвучені теми засідання.

Заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка провів брифінг із приводу позачергової сесії Ради й оголосив питання, які хвилюють главу держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 липня заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка повідомив про те, що буде скликано засідання Ради.

Віцеспікерка парламенту Оксана Сироїд заявила, що позачергове засідання Верховної Ради виправдане, якщо воно принесе результат у вигляді будь-якого рішення. В іншому випадку пропозицію про його проведення можна розцінювати як тролінг.

12 липня спікер парламенту Андрій Парубій закрив останнє засідання десятої сесії Верховної Ради восьмого скликання. Хоча до 19 липня народні депутати продовжать роботу в комітетах, комісіях і фракціях ВР.

Зазначимо, що позачергові парламентські вибори до парламенту в Україні призначені на 21 липня.

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