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Зеленський терміново скликає Раду: озвучені питання засідання

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту в четвер, 18 липня.

Як зазначається в листі, текст якого має в розпорядженні "Інтерфакс-Україна", метою засідання є розгляд внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Новини
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"Прошу скликати 18 липня 2019 року позачергове пленарне засідання Верховної Ради, до порядку денного якого включити розгляд внесених президентом України проектів законів: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування..." , "Про внесення змін до закону України "Про Вищий антикорупційний суд (про початок роботи суду)", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митні території України", — озвучені теми засідання.

Заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка провів брифінг із приводу позачергової сесії Ради й оголосив питання, які хвилюють главу держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Парубій
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Это типа прикола,фенечка очередная,вся зрада по теплым морям разьехалась,оттуда их не вынуть.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский обратился к спикеру Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание Верховной Рады, но тот ответил, что сейчас нельзя собрать даже кворум кнопкодавов.
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
І навіщо так поспішати, якщо через тиждень вже буде нова Рада? А коли пан преЗедент підпише закон про ТСК, в яких прописаний порядок проведення імпічменту?
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