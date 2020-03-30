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30 березня • оновлено в 16:08
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Зеленський терміново приїхав до Верховної Ради

3.5т
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Президент Володимир Зеленський 30 березня терміново приїхав у Верховну Раду України для участі у засіданні уряду.

Про це написав у своєму каналі в Telegram громадський активіст, політичний експерт та юрист Андрій Смолій.

"Зеленський особисто приїхав у Раду. Кадрові питання будуть проштовхувати заново. Також протискатимуть питання землі та банків", – написав він.

Зеленський терміново приїхав до Верховної Ради

Також цю інформацію підтвердив в Telegram народний депутат партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Відзначимо, що 30 березня о 16.30 відбудеться позачергове засідання уряду. На ньому можуть розглянути законопроект про банки та землю і призначення нового міністра фінансів та міністра охорони здоров'я, голосування за яких днем народні обранці провалили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

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Автор
Гліб Іванов
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Карпова Елена
Карпова Елена
Спешит пархатый украинскую землю продать пока все на карантине...
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