Зеленський терміново приїхав до Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський 30 березня терміново приїхав у Верховну Раду України для участі у засіданні уряду.
Про це написав у своєму каналі в Telegram громадський активіст, політичний експерт та юрист Андрій Смолій.
"Зеленський особисто приїхав у Раду. Кадрові питання будуть проштовхувати заново. Також протискатимуть питання землі та банків", – написав він.
Також цю інформацію підтвердив в Telegram народний депутат партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
Відзначимо, що 30 березня о 16.30 відбудеться позачергове засідання уряду. На ньому можуть розглянути законопроект про банки та землю і призначення нового міністра фінансів та міністра охорони здоров'я, голосування за яких днем народні обранці провалили.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.
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