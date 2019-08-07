Зеленський терміново поговорив з Путіним

Президент України Володимир Зеленський вранці в середу, 7 серпня, провів переговори з главою Росії Володимиром Путіним.

Розмова була пов'язана з убивством проросійськими терористами українських військових в Донбасі 6 серпня. Про це стало відомо в ході брифінгу президента. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Я сьогодні вранці розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним. Терміново йому подзвонив, сказав, що це не наближає нас до миру", – повідомив Зеленський.

Він додав, що попросив Путіна вплинути на "Л/ДНР", щоб вони припинили вбивство наших людей.

"Друге питання, яке я піднімав, це те, що ми продовжуємо розмінування і нам потрібно скоротити терміни будівництва в Станиці Луганській моста. Ще питання, яке я піднімав, це повернення наших полонених. У нас була довга розмова", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський Скріншот

"Я говорю, що наших людей вбивають, а мені кажуть, що є якісь деталі, коли наші люди стріляють у цивільних. Всі говорять про те, що хочуть миру. Крім слів, ми повинні рухатися дуже швидкими кроками", – додав Зеленський .

Також президент анонсував розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!