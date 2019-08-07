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Зеленський терміново поговорив з Путіним

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Президент України Володимир Зеленський вранці в середу, 7 серпня, провів переговори з главою Росії Володимиром Путіним.

Розмова була пов'язана з убивством проросійськими терористами українських військових в Донбасі 6 серпня. Про це стало відомо в ході брифінгу президента. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Я сьогодні вранці розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним. Терміново йому подзвонив, сказав, що це не наближає нас до миру", – повідомив Зеленський.

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Він додав, що попросив Путіна вплинути на "Л/ДНР", щоб вони припинили вбивство наших людей.

"Друге питання, яке я піднімав, це те, що ми продовжуємо розмінування і нам потрібно скоротити терміни будівництва в Станиці Луганській моста. Ще питання, яке я піднімав, це повернення наших полонених. У нас була довга розмова", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот

"Я говорю, що наших людей вбивають, а мені кажуть, що є якісь деталі, коли наші люди стріляють у цивільних. Всі говорять про те, що хочуть миру. Крім слів, ми повинні рухатися дуже швидкими кроками", – додав Зеленський .

Також президент анонсував розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Отчиталось ЧМО о проделанной работе.
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Serov Oleg
Serov Oleg
клоун с вованом и лексусом говорил
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CARGO 100
CARGO 100
А что Путин то сказал? Выслушал молча и положил трубку?
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