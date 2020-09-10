Зеленський – суперактор, Путіна кинули, а Тищенко – авторитет: головне з інтерв'ю Богдана

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що харизма Володимира Зеленського, як актора, допомагає йому в політиці. При цьому великий вплив на гаранта мають нардеп Микола Тищенко та перший помічник президента Сергій Шефір.

Про це Богдан сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. OBOZREVATEL зібрав найголовніші тези та цитати про Зеленського, його оточення та колишню владу в Україні.

Про сильну сторону Зеленського

"Він дуже харизматичний. Він просто притягує людей. Я сам спостерігав, як такі, знаєш, зубри світової політики при розмові з ним просто відтавали. Він викликає, знаєш, таке відчуття, що це ... ну твій син. Щось таке, до чому ти не можеш бути ворожим. Це дуже сильна його сторона ... Треба розуміти, що він суперпрофесійний актор. Він може включати свою харизматичність навіть з людьми, які йому неприємні", – розповів Богдан.

Як Зеленського вмовили йти в президенти

"У мене є така фраза, яка, я вважаю, дуже сильно на нього вплинула. Що після серіалу "Слуга народу" ти дав людям якусь надію. Якщо ти навіть не спробуєш, то вони розчаруються. Це буде черговий кидок. Якщо у тебе не вийде, і ти не виграєш, то ніхто тебе не дорікне, але якщо навіть не спробуєш, то так, ось особисто я розчаруюсь ... Він дуже довго думав. Рішення йти на президентські вибори було прийнято їм внутрішньо, думаю, 31 грудня (2018 року). Питання, ставити чи не ставити новорічне привітання, дискутувалося 31 грудня ", – стверджував ексглава президентського офісу.

Хто стане наступним президентом України

"Я бачу чотири (кандидатури – Ред.). (Мер Києва Віталій) Кличко. Якщо буде феєрична виборча кампанія, якщо він перестане говорити про Київ, а буде говорити про життя, якщо він буде говорити красиво і створить команду, у нього є потенціал . (Колишній прем'єр-міністр Володимир) Гройсман, (спікер Верховної Ради) Діма Разумков, (заступник голови Адміністрації президента за часів Віктора Януковича) Андрій Портнов", – сказав Богдан.

Єрмак і документ про поступки Росії

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби ... Це якийсь алгоритм дій. "Ми вам – кораблі, ви нам – воду в Крим, ми вам – полонених, ви нам – пряме авіасполучення. Ми вам – $3 млрд за рішенням суду, а ви нам – щось", – зазначив він.

Зрив операції з "вагнерівцями"

"Більше року ця спецоперація була суперсекретна і суперсерйозно. Її зруйнував один телефонний дзвінок, і людина, яка її вчинила, зізналася, що вона зробила цей телефонний дзвінок. Хто це? Це розповість прокурор у цій справі. Дуже скоро. Я знаю, що був дзвінок, Знаю, хто дзвонив і куди дзвонив. Це обов'язково спливе колись. Це дуже складно, що він (Зеленський) знав, що не знав, що вони йому сказали або не сказали. Я б точно сказав. У президента були страхи, що трапиться, якщо ми посадимо літак, а у нас перемир'я. перемир'я для нього – найголовніший запит. Вибори ж скоро", – поділився Богдан.

Про те, як кинули Путіна

"Я можу тільки судити про публічні якісь моменти, в яких я добре розуміюсь. Ось якщо публікується повідомлення, що відбулася телефонна розмова Путіна та Зеленського, але пресрелізи про розмову виходять різні ... Це називається "дипломатичний провал". Значить, переговори пройшли погано. Те, що я бачу, – мені здається, що ми його якось жорстко кинули: наобіцяли одне – не зробили нічого", – сказав Богдан.

Шефір – ментор Зеленського

"Шефір (Сергій Шефір – перший помічник президента – Ред.) – хороший, він ментор Володі. Це, напевно, сама довірена особа. Принаймні, була. Він дуже хороший. Не можу про нього поганого нічого сказати. Розумієш, є мудрість, а є розуміння алгоритму. Ось він – мудрість. є розум, мудрість. він мудрий. Але він не бюрократ, не звідти він", – говорив Богдан.

Тищенко – моральний авторитет

"Ще в грудні 2019 року дуже активно обговорювалася в офісі – і Володимир Олександрович, в принципі, з цим погоджувався – можливість поміняти Давида Арахамія, главу фракції "Слуги народу", якого я привів в нашу команду, на Тищенко. Я не жартую ... Чому не закінчили цю зміну, я не знаю ... (Тищенко – Ред.) не просто моральний авторитет, а й візіонер. Він користується довірою суспільства, довірою менеджменту Офісу президента і самого президента", – заявив колишній глава ОП.

Зеленський зараз бронзовий, його зализали

"Володимир Олександрович зараз бронзовий. Вони не просто його наживо зализали до бронзового кольору, а зробили з нього якогось Брежнєва. Слухай, ну як можна ?! Свій хлопець, наш, з народу, і ось – бах-бах! – м'ячик закинув , а там в ряд (стоять) чиновники, як пінгвіни: "га-га-га-га!" Я взагалі не розумію ... Може, це не готувалося, але таке не можна в ефір пускати ... Він завоював довіру тим, що він чесний, порядний, простий, каже людською мовою. Чого ви з нього робите Брежнєва? Ну він не схожий на Брежнєва, він не буде Брежнєвим. Він ніколи не зрозуміє цієї системи координат, тому що він викликає зараз несприйняття. Мені так здається", – вважає Богдан .

Зеленському потрібно прокинутися

"Я його вважав своїм другом. Зараз – ны. Але і зараз я б за нього проголосував. У нього є час. Я не хочу до цього мати взагалі ніякого відношення. Я на гарматний постріл туди не підійду. Але йому треба трохи прокинутися . Президент – це не спляча красуня. Це дуже складно. Це треба вникати, це треба розуміти і в кожному питанні треба розбиратися. Не можна "добре чи погано" міняти на "подобається або не подобається", – акцентував він.

"Слуг народу" можуть почати бити

"Якщо ви (нардепи від" Слуги народу " – ред.) і далі будете виконувати волю ідіотів, то вас скоро почнуть бити в ваших містах і тероризувати членів ваших сімей", – висловився Богдан, наголосивши, що не має на увазі Зеленського.

Азаров не крав і протистояв дурницям Януковича

"Я вважаю, так (Азаров був одним з кращих прем'єрів – Ред.). Поки не час говорити про Майдан, так? Це, напевно, історія оцінить. Але я вам хочу сказати, що Микола Янович зупиняв дуже багато дурниць. І дуже багато ... І якби не Микола Янович, напевно, Майдан був би ще раніше", – зазначив Богдан.

"Я точно впевнений, що він чесна людина, він не давав красти. Хоча було важко йому, як завжди: президент (Віктор Янукович – Ред.) давав вказівки прем'єр-міністру, і сперечатися з ним було дуже важко. Але він дуже досвідчений бюрократ , він умів сказати "ні" правильно", – згадав він.

Януковича згубили сини

"Це моя особиста думка – Януковича згубили сини. І всю ту владу. У всіх у них були сини. Ці сини все – бізнесмени. А державна служба, президентська влада і бізнес – вони несумісні. Тільки тому, що ти – та голова, з якої гниє вся риба", – припустив Богдан.

Найбільш професійний Кабмін

"Найпрофесійнішим я вважаю уряд Гройсмана ... Незалежно від того, подобається чи не подобається. Найбільш оптимістичний час в країні, найбільш щасливе економічно, найбільш зрозуміле для міжнародних партнерів – це був час Гройсмана. Там спостерігалося 30 з чимось місяців стабільного економічного зростання, маленька інфляція, зрозумілі взаємовідносини з міжнародними партнерами, з іншими державами, з суспільством", – резюмував Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого 2020 року Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.

Пізніше глава держави зізнався, чому звільнив Богдана.

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