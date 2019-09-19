"Зеленський стане ворогом Росії": Портников вказав на хитрість Кремля у формулі Штайнмаєра

Використовуючи "формулу Штайнмаєра", Росія намагається узаконити окупаційну владу на окупованій частині Донбасу.

Таку думку в блозі на "Грани.ру" висловив український публіцист Віталій Портников. Він вважає, що через це в переговорному процесі щодо Донбасу президент України Володимир Зеленський "застряг" на тому ж місці, що й п'ятий глава країни Петро Порошенко.

Портников пояснив, що українська сторона могла б погодитися на застосування формули в разі виведення російських військ зі сходу країни та проведення там чесних виборів без втручання РФ. Однак, це не в інтересах Кремля.

Віталій Портников та Володимир Зеленський Колаж

"Але Москва що таке вільний вибір просто не розуміє – або вдає, що не розуміє. Кремль хоче організувати на Донбасі фейкові вибори – такі, як у Росії, тільки гірші. Жодні війська ніхто виводити не збирається. Від України вимагають одного: щоб вона визнала такі вибори й ще допомогла визнанням з боку ОБСЄ.

Практично Росія вимагає від України узаконити й легітимізувати окупацію. А оскільки цього знову не відбувається... учасники ганебного процесу бісяться і звинувачують у всьому українську сторону. І пояснюють, що Зеленський "не виправдав", – написав публіцист.

За його словами, російські чиновники "як і раніше вважають, що українське керівництво потрібно просто "нагнути", а незадоволених у Києві та інших українських містах – просто розігнати". "І якщо це не виходить – значить, погано розганяють. Адже в Росії ж усе виходить!" – зазначив журналіст.

"І ця нездатність представників Кремля робити висновки щоразу заганяє будь російсько-український діалог у глухий кут і робить будь-якого українського президента – за винятком хіба що втікача Януковича – ворогом Росії", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прес-секретар заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

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