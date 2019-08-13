Зеленський спростив отримання громадянства для росіян: що відомо

Президент України Володимир Зеленський спростив процедуру набуття громадянства України для іноземців та осіб без громадянства, які захищали країну, і для громадян Росії, які зазнали політичних переслідувань.

Про це йдеться в указі №594 глави держави від 13 серпня, опублікованому на офіційному сайті президента.

Володимир Зеленський Скріншот відео

В документі Кабінету міністрів України видається таке розпорядження:

1) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України:

а) невідкладно проект закону України, спрямований на спрощення порядку набуття громадянства України громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання, та іноземцями і особами без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходили (проходять) військову службу за контрактом у Збройних силах України та/або брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та/або брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

б) У тримісячний строк проєкт закону України про порядок надання притулку.

2) Забезпечити оптимізацію процесу розгляду заяв громадян Російської Федерації про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та прийняття в установленому порядку відповідних рішень.

3) Організувати та провести за участю Служби безпеки України перевірку дотримання Державною міграційною службою України, Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України вимог законодавства України у сфері громадянства під час прийняття рішень про оформлення набуття громадянства України.

4) Забезпечити у двомісячний строк прийняття відповідних рішень.

Зеленський і паспорти

Також зазначається, що для отримання громадянства України іноземці повиння будуть відмовитися від того, яке у них є. Крім того, росіяни, котрі переслідуються через політичні мотиви, повинні надати підтверджувальний документ про це.

Нагадаємо, напередодні Зеленський змінив склад Комісії при президентові з питань громадянства. До оновленого складу увійшли 14 осіб, а очолив її керівник Апарату Офісу президента Олексій Дніпров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон, що спрощує надання окремим категоріям іноземних громадян, в тому числі і українців, дозволу на тимчасове перебування і отримання посвідки на проживання в РФ. Документ, ухвалений Держдумою 23 липня, він схвалив 2 серпня.

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