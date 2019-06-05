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Зеленський сплагіатив промову Порошенка: в АП знайшли винних

1.7тЧитати матеріал російською

Адміністрація президента України розпочала службове розслідування щодо ідентичності частини промови Володимира Зеленського в Брюсселі й одного з виступів п'ятого українського глави Петра Порошенка.

Про це повідомила прес-служба АП на сторінці у Facebook. Нагадаємо, колишній прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко заявив, що на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Дональдом Туском Зеленський використав абзац, який раніше прозвучав із вуст п'ятого президента країни на з'їзді партії "Європейська солідарність".

В АП попередньо встановили, що працівники МЗС України, які готували тези для брифінгу Зеленського, паралельно продовжували працювати на Порошенка.

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Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

BBC

"При цьому зміст і порядок денний переговорів Володимира Зеленського з керівниками ЄС та НАТО формувалися окремо співробітниками команди Адміністрації президента України.

Тому представники попередньої влади не мали впливу на питання, які президент Володимир Зеленський обговорював з європейськими партнерами і друзями України", – підкреслюється в заяві.

"У разі підтвердження приватної співпраці державних службовців МЗС із Петром Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки. Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ і свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка", – відзначили в АП.

Відзначимо, йдеться про фразу, яка стосується євроінтеграції України та смерті імперського плану РФ.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Туск підкреслив, що Євросоюз має намір зберігати фінансову підтримку України для стабілізації її економіки. Також було підтверджено, що саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві 8 липня.

Як писав OBOZREVATEL, 4 червня в Брюсселі відбулася зустріч Зеленського, куди він прибув із першим зарубіжним візитом, і президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
плагіатскандалиАдміністрація Президента
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