Зеленський скликав силовиків на термінову нараду: що відбувається

Президент України Володимир Зеленський вранці 7 серпня скликав термінову нараду з силовиками.
Причиною стала атака терористів 6 серпня в районі Павлополя на Донбасі, в результаті якого загинули четверо українських військових. Нарада проходить в Офісі глави держави, передає УНІАН.
На ній, окрім президента, присутні, зокрема, начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, представники ключових підрозділів ЗСУ, секретар РНБО Олександр Данилюк.
Владимов Зеленський
ТСН
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі, незважаючи на перемир'я.
Терористи використовували спеціально пристосовану міну, яку запустили без задіяння міномета.
Зеленський відреагував на трагедію, висловивши співчуття рідним загиблих і закликавши лідерів країн-членів Нормандського формату відновити переговори.
Водночас волонтер Серж Марко зазначив у Facebook, що така велика кількість загиблих за один раз свідчить про те, що обстріл із боку окупантів був масованим. Ймовірно, по позиціях захисників було нанесено два удари з СПГ або РПГ з самокрутом із 82 міною.
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