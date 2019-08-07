Зеленський скликав силовиків на термінову нараду: що відбувається

Водночас волонтер Серж Марко зазначив у Facebook, що така велика кількість загиблих за один раз свідчить про те, що обстріл із боку окупантів був масованим. Ймовірно, по позиціях захисників було нанесено два удари з СПГ або РПГ з самокрутом із 82 міною.