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Зеленський скликав силовиків на термінову нараду: що відбувається

15.9т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський вранці 7 серпня скликав термінову нараду з силовиками.

Причиною стала атака терористів 6 серпня в районі Павлополя на Донбасі, в результаті якого загинули четверо українських військових. Нарада проходить в Офісі глави держави, передає УНІАН.

На ній, окрім президента, присутні, зокрема, начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, представники ключових підрозділів ЗСУ, секретар РНБО Олександр Данилюк.

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Владимов Зеленський

Владимов Зеленський

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі, незважаючи на перемир'я.

  • Терористи використовували спеціально пристосовану міну, яку запустили без задіяння міномета.

  • Зеленський відреагував на трагедію, висловивши співчуття рідним загиблих і закликавши лідерів країн-членів Нормандського формату відновити переговори.

  • Водночас волонтер Серж Марко зазначив у Facebook, що така велика кількість загиблих за один раз свідчить про те, що обстріл із боку окупантів був масованим. Ймовірно, по позиціях захисників було нанесено два удари з СПГ або РПГ з самокрутом із 82 міною.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба негайно объявить вийсковый стан!
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филипп филипыч
филипп филипыч
компромисс это когда обе стороны уходят после переговоров не удовлетворенными, но понимающими необходимость компромисса. надеюсь зеленский это понимает.
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Serov Oleg
Serov Oleg
повоняют и успокоятся....
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