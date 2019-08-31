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Зеленський сказав, чому не їздить на велосипеді на роботу

2.9т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не їздить на роботу на велосипеді, як його персонаж у серіалі "Слуга народу", тому що існує небезпека.

Відповідну заяву зробив глава держави в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану на телеканалі "1+1".

"Я з цим боровся і борюся. Я чесно скажу мені не дозволяють. Через... Не буду зараз називати прізвища людей, від яких може бути небезпека. Ми отримуємо інформацію, через що мені не дозволяють. І було вже кілька прикладів, коли, скажімо, образно кажучи, зовсім було небезпечно", – пояснив президент.

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Зеленський сказав, чому не їздить на велосипеді на роботу

Зеленський сказав, чому не їздить на велосипеді на роботу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський висловився про відпочинок глави Офісу президента Андрія Богдана в Сен-Тропе.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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