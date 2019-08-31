Президент України Володимир Зеленський не їздить на роботу на велосипеді, як його персонаж у серіалі "Слуга народу", тому що існує небезпека.

Відповідну заяву зробив глава держави в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану на телеканалі "1+1".

"Я з цим боровся і борюся. Я чесно скажу – мені не дозволяють. Через... Не буду зараз називати прізвища людей, від яких може бути небезпека. Ми отримуємо інформацію, через що мені не дозволяють. І було вже кілька прикладів, коли, скажімо, образно кажучи, зовсім було небезпечно", – пояснив президент.

Зеленський сказав, чому не їздить на велосипеді на роботу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський висловився про відпочинок глави Офісу президента Андрія Богдана в Сен-Тропе.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!