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Зеленський скасував шкільну форму в Україні

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Президент України Володимир Зеленський скасував обов'язкову шкільну форму для українських дітей.

Він визнав таким, що втратив чинність, відповідний указ № 417, виданий другим главою держави Леонідом Кучмою 12 червня 1996 року, сказано на сайті президента.

Зауважимо, документ на підтримку ініціативи громадян і пропозиції Міністертсва освіти встановлював обов'язкову шкільну форму для учнів середніх закладів освіти всіх типів.

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В Україні скасували шкільну форму

В Україні скасували шкільну форму

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Крім того, згідно зі скасованим указом, необхідно було затвердити різні види форми для вікових груп учнів і середніх навчальних закладів різних ступенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський скасував ще понад 150 указів своїх попередників.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
То тепер дрес-код для школи терміново потрібен, особливо для старшокласників.
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ivanov koly
ivanov koly
школьная форма-пережиток совдепии
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Пигин Макс
Пигин Макс
ivanov koly, Ага и бесплатное образование тоже...
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Давно пора... послухати заздрісний тролячий визг!
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