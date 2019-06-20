Зеленський скасував шкільну форму в Україні

Президент України Володимир Зеленський скасував обов'язкову шкільну форму для українських дітей.

Він визнав таким, що втратив чинність, відповідний указ № 417, виданий другим главою держави Леонідом Кучмою 12 червня 1996 року, сказано на сайті президента.

Зауважимо, документ на підтримку ініціативи громадян і пропозиції Міністертсва освіти встановлював обов'язкову шкільну форму для учнів середніх закладів освіти всіх типів.

В Україні скасували шкільну форму Наш Київ

Крім того, згідно зі скасованим указом, необхідно було затвердити різні види форми для вікових груп учнів і середніх навчальних закладів різних ступенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський скасував ще понад 150 указів своїх попередників.

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