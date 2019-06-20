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Зеленський скасував і змінив укази двох президентів: що відомо

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Президент України Володимир Зеленський скасував і змінив декілька указів своїх попередників на цій посаді.

Відповідний указ був опублікований на сайті Адміністрації президента 20 червня. Документ скасував указ третього президента України Віктора Ющенка від 2005 року "Про заходи щодо упорядкування використання спеціальних світлових і звукових пристроїв та номерних знаків на службовому транспорті".

Крім цього, він вніс правки до указу Ющенка від 2008 року "Про внесення змін та визнання недійсними деяких указів президента України".

Також він визнав недійсними п. 6 ст. 1 від указу п'ятого президента Петра Порошенка від 2014 року "Про внесення змін до деяких указів президента Україна", який передбачав заміну слів "внутрішніх військ МВС України" словами "Національної гвардії України".

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Фокус

Указ набуває чинності із дня його публікування, тобто з 20 червня.

Зеленський скасував і змінив укази двох президентів: що відомо

Як писав OBOZREVATEL 20 червня президент Володимир Зеленський підписав перший закон — про відпустки для усиновителів дітей-сиріт. Документ встановив, що в разі усиновлення дитини одному із подружжя надається 56-денна оплачувана відпустка без урахування святкових і неробочих днів.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
А раве так можно? Это принижение действий экс Президентов. Следующий президент после Зеленского может отменить все его указы!? Где Законодатель и Законы? Почему все молчат?
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