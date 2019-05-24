Зеленський скасував два укази Порошенка: що відомо

Президент України Володимир Зеленський звільнив призначеного п'ятим президентом України Петром Порошенком члена Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Юрія Артеменка.

Водночас глава держави відновив його на посаді члена Нацради з питань теле- і радіомовлення, скасувавши відповідний указ про звільнення від 4 травня. Ця інформація з'явилася на сайті Адміністрації президента 24 травня.

Заради повторного призначення Артеменка Зеленський звільнив із цієї посади журналіста Володимира Горковенка.

"Скасувати указ президента України від 4 травня 2019 року №187 "Про призначення В. Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", – йдеться в документі.

У відповідь на звільнення Горковенко заявив, що напередодні йому погрожували і "обіцяли розібрати на частини". Він вважає своє звільнення незаконним.

Володимир Горковенко Facebook Володимир Горковенко

Призначений замість Горковенка журналіст і народний депутат України IV і V скликань очолював Нацраду з питань теле- і радіомовлення з 2014-го по 2019 рік. У травні 2019-го сам подав у відставку з посади члена очолюваної ним ради.

Юрій Артеменко Вікіпедія

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок.

Так, він залишив Валерія Сушкевича на посаді уповноваженого президента України з прав людей із інвалідністю.

На сайті глави держави оприлюднено два укази – про його звільнення і призначення на цю посаду.

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