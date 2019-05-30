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/Політика

Зеленський "розв'язав руки" НАБУ: в чому справа

1.2тЧитати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ проінформувати Раду Європи і ООН про повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) здійснювати співробітництво з іноземними антикорупційними органами.

Про це повідомляє прес-служба сайту глави держави, посилаючись на закон "Про Національне антикорупційне бюро України" і Кримінальний процесуальний кодекс.

Президент зазначив, що НАБУ наділене повноваженнями центрального органу з міжнародного співробітництва в розслідуванні кримінальних проваджень, тобто бюро може безпосередньо комунікувати з міжнародними партнерами, передавати і отримувати запити про правову допомогу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"З метою виконання НАБУ згаданих повноважень прошу невідкладно повідомити депозитаріїв міжнародних багатосторонніх договорів про визнання Україною з 25 січня 2015 р НАБУ центральним органом (спільно з Міністерством юстиції України та ГПУ) в сфері міжнародно-правового співробітництва в кримінальних процесах, направивши відповідні заяви по шести міжнародним багатостороннім договорам, учасником яких є Україна", - йдеться в дорученні президента.

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Також в повідомленні зазначається, що через відсутність політичної волі з боку попереднього президента і з метою перешкоджання роботі НАБУ "реалізація повноважень бюро здійснювати міжнародне співробітництво блокувалася".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перші 100 днів президентства Зеленського його команда має намір провести "аудит держави", щоб "зрозуміти, в якому вона стані" і якими ресурсами володіє.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Сидорова Оксана
Сидорова Оксана
Моя благодаpность тому, ктo пoказaл мне сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁9ges4f Прocто пpойдя пpоcтoй oпpoc получилa пoчти полyгодoвyю зapплaту)) Пользyйтeсь, пoкa eсть вoзмoжнocть=)
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