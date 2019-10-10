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11 жовтня • оновлено в 03:29
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"Можуть бути будь-які угоди": Зеленський висловився про таємні домовленості Трампа і Путіна щодо України

1.8т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський не вірить, що його американський колега Дональд Трамп готовий піти на домовленості з главою Росії Володимиром Путіним щодо України за її спиною.

"Між США і Росією можуть бути будь-які угоди, але хотів би вірити, що вони не стосуються України", – сказав він на пресмарафоні в четвер, 10 жовтня, в Києві.

У сучасному світі про таку "операцію", як зазначив він, рано чи пізно все одно стане відомо. Зеленський наголосив, що вірить запевненням Трампа в підтримці України.

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"Але це життя. І, може, все не так, як ми собі уявляємо. Це буде тоді поганий сигнал. Якщо є якась домовленість про Україну між США і Росією без участі України, і ми дізнаємося про це, то це буде поганий сигнал не тільки для нас і для США", – сказав він.

Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос на пресмарафоні.

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Теми
Пресмарафон Володимира Зеленського Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
політика
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