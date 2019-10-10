"Можуть бути будь-які угоди": Зеленський висловився про таємні домовленості Трампа і Путіна щодо України

Президент Володимир Зеленський не вірить, що його американський колега Дональд Трамп готовий піти на домовленості з главою Росії Володимиром Путіним щодо України за її спиною.
"Між США і Росією можуть бути будь-які угоди, але хотів би вірити, що вони не стосуються України", – сказав він на пресмарафоні в четвер, 10 жовтня, в Києві.
У сучасному світі про таку "операцію", як зазначив він, рано чи пізно все одно стане відомо. Зеленський наголосив, що вірить запевненням Трампа в підтримці України.
"Але це життя. І, може, все не так, як ми собі уявляємо. Це буде тоді поганий сигнал. Якщо є якась домовленість про Україну між США і Росією без участі України, і ми дізнаємося про це, то це буде поганий сигнал не тільки для нас і для США", – сказав він.
Трамп і Зеленський
Колаж
Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос на пресмарафоні.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Пресмарафон Володимира Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".