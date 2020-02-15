"Я в цьому впевнений": Зеленський сказав, коли закінчиться війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі вдасться закінчити протягом п'яти років – до наступних виборів президента 2024 року.

Про це він сказав в інтерв’ю модератору Мюнхенської конференції по безпеці, американській журналістці Крістіан Аманпур, відвідповідаючи на її питання, чи не шкодує він про своє рішення піти із телебачення в політику. Нагадаємо, що Володимир Зеленський став президентом у 2019 році і наступні вибори президента мають відбутися через п'ять років (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції Страна

"Коли я бачу результат, який я і моя команда робимо щодня, особливо коли ми повертаємо живих людей, розумію, що ми прожили цей день правильно. Правильно, що я вирішив піти у президенти. Якщо впродовж цих п'яти років ми зможемо дійно закінчити війну - чесно кажучи, я впевнений у цьому, між нами! - але якщо ми це зможемо, повернемо наших людей і території, я думаю, зробив це не дарма. Це моя мета", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені (Німеччина), а також відповів на запитання журналістів. Він зробив гучні заяви про війну на Донбасі, вибори та президентство.

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