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12 березня • оновлено в 15:11
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Зеленський розповів, чому Україна не може зупинити війну на Донбасі

2.2т
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Українська сторона не може в односторонньому порядку зупинити війну на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на презентації системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

www.president.gov.ua

За його словами, ми живемо у світі, що воює, де людина – не пріоритет.

"Ми всі знаємо, що у нас війна на сході, де в результаті ми обов'язково переможемо. Але зупинити цю війну в односторонньому порядку ми не можемо. Не все залежить тільки від України", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
АТО на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Донбас війна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
та ти шо? ой ой ой а хто це зробив? на шостому році накінець дійшло !!! розкажи це особисто сивосі.
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