Зеленський розповів, чому Україна не може зупинити війну на Донбасі

Українська сторона не може в односторонньому порядку зупинити війну на Донбасі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на презентації системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Володимир Зеленський
www.president.gov.ua
За його словами, ми живемо у світі, що воює, де людина – не пріоритет.
"Ми всі знаємо, що у нас війна на сході, де в результаті ми обов'язково переможемо. Але зупинити цю війну в односторонньому порядку ми не можемо. Не все залежить тільки від України", – підкреслив Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 березня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
10 березня до військового вантажівки одного з підрозділів ООС окупанти відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Піски.
В результаті загинули двоє бійців ООС, ще дев'ять отримали поранення. Пізніше з'ясувалося, що терористи "Л/ДНР" завдали підлий удар по воїнах ЗСУ під Пісками, сховавшись за будинками мирних жителів.
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