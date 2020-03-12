Зеленський розповів, чому Україна не може зупинити війну на Донбасі

Українська сторона не може в односторонньому порядку зупинити війну на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на презентації системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський www.president.gov.ua

За його словами, ми живемо у світі, що воює, де людина – не пріоритет.

"Ми всі знаємо, що у нас війна на сході, де в результаті ми обов'язково переможемо. Але зупинити цю війну в односторонньому порядку ми не можемо. Не все залежить тільки від України", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

10 березня до військового вантажівки одного з підрозділів ООС окупанти відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Піски.

В результаті загинули двоє бійців ООС, ще дев'ять отримали поранення. Пізніше з'ясувалося, що терористи "Л/ДНР" завдали підлий удар по воїнах ЗСУ під Пісками, сховавшись за будинками мирних жителів.

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