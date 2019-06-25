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Зеленський реорганізував Адміністрацію президента в Офіс: оприлюднені укази

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У вівторок, 25 червня, президент України Володимир Зеленський підписав 19 указів в зв'язку з реорганізацією Адміністрації в Офіс президента.

Відповідні документи з'явилися на сайті глави держави.

Так, зокрема він затвердив Положення про Офіс президента України і ряд кадрових змін. Скорочено було і кількість співробітників оновленого органу.

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Головою Офісу призначено Андрія Богдана, який іншим указом був звільнений з поста глави Адміністрації президента.

Перепризначені на відповідні посади в Офісі президента перший заступник глави Адміністрації президента Сергій Трофимов, заступники глав адміністрації президента Олексій Гончарук, Юрій Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирило Тимошенко, Олексій Дніпров.

Новий Офіс преззидента

Новий Офіс преззидента

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова Адміністрація президента переїде в Український дім на Європейській площі Києва.

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Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Адміністрація Президента
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Яке велике досяннення,шлях би його трапив.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Сохар Лидия, "шляК би його траФив", прошу панi. :)
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Ну ка-ну ка, это все очень серьезно...фундаментально!!...когда собаке заняться нечем, она себе начинает известное место вылизывать...а заняться, походу, Зеле больше нечем...или есть чем, но не знает как))))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Объясните, пожалуйста, мне, дураку, в чём заключается сакральный смысл этого переезда? Не, я понимаю, что духи Хрущёва, Шелеста и Щербицкого мешают плодотворно работать в здании бывшего ЦК КПУ (да ещё и химеры с дома напротив ехидно скалятся в окна кабинета Зеленского, плохо действуя на его тонкую душевную организацию). Но почему, во имя всего святого, из сотен административных зданий Киева в качестве альтернативы этот весёлый человек выбрал именно то, где ещё совсем недавно размещался музей Владимира Ильича Ленина, в котором меня принимали в пионеры? Где логика?
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