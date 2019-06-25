Зеленський реорганізував Адміністрацію президента в Офіс: оприлюднені укази

У вівторок, 25 червня, президент України Володимир Зеленський підписав 19 указів в зв'язку з реорганізацією Адміністрації в Офіс президента.

Відповідні документи з'явилися на сайті глави держави.

Так, зокрема він затвердив Положення про Офіс президента України і ряд кадрових змін. Скорочено було і кількість співробітників оновленого органу.

Зеленський реорганізував АП в Офіс

Головою Офісу призначено Андрія Богдана, який іншим указом був звільнений з поста глави Адміністрації президента.

Перепризначені на відповідні посади в Офісі президента перший заступник глави Адміністрації президента Сергій Трофимов, заступники глав адміністрації президента Олексій Гончарук, Юрій Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирило Тимошенко, Олексій Дніпров.

Новий Офіс преззидента Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова Адміністрація президента переїде в Український дім на Європейській площі Києва.

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