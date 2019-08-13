Зеленський раптово звільнив Безсмертного від переговорів у Мінську

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це сказано в указі №596/2019 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 19 червня 2019 № 414".

Відзначимо, що Зеленський звільнив Безсмертного від виконання обов'язків представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ.

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 червня 2019 року № 414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі" (зі зміною, внесеною Указом від 9 липня 2019 року № 504) звільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", – йдеться в повідомленні.

Роман Безсмертний Полтавщина

Дружина дипломата Тетяна Мокріді в Facebook повідомила, що дізналася про звільнення зі ЗМІ. Сам же політик, що даний указ показує стиль роботи Офісу президента.

"Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення і звільнення з ТХК в Мінську", – акцентував він.

Також колишня представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ, нардеп Ірина Геращенко висловила співчуття у зв'язку зі звільненням Безсмертного.

"РП (Роман Петрович Безсмертний. – Ред.) робив українську позицію в Мінську сильнішою. Шкода", – додала вона в соцмережі.

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Нагадаємо, Зеленський указом від 19 червня 2019 року перепризначив трьох уповноважених представників України в робочих підгрупах ТКГ по мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Зокрема, представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань був уповноважений Олександр Моцик. Проте 9 липня президент призначив на цю посаду Безсмертного, який в 2015-2016 роках вже був представником України в політичній підгрупі ТКГ, але потім вийшов з мінського процесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Безсмертний повідомив, що Україна повинна була припинити участь в Мінських переговорах після загибелі чотирьох воїнів ЗСУ під Павлопіль.

Раніше Безсмертний категорично виступив проти ініціативи президента Володимира Зеленського зменшити україномовні квоти на радіо і телебаченні.

Також Безсмертний зазначив, що США навряд чи погодяться приєднатися до переговорів по Донбасу в "нормандському форматі".

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