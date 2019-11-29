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30 листопада • оновлено в 10:56
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"Ніхто не злиє справи Майдану!" Зеленський раптово звернувся до прокурорів. Відео

11.1т
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до працівників прокуратури, привітавши їх із професійним святом.

Відео з його промовою було опубліковане на офіційному Telegram-каналі глави держави (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Урочиста і святкова атмосфера не повинна заважати нам сьогодні говорити на дуже серйозні теми. Ми повинні визнати, що за ці роки слово прокурор, на жаль, набуло в Україні абсолютно негативного, майже нецензурного значення. У звичайної людини воно асоціюється не з верховенством права або законністю, а з дорогими автомобілями, віллами, яхтами і коштовностями. Стратегічне завдання генпрокурора і його заступників – змінити це раз і назавжди", – сказав Зеленський.

Він висловив упевненість в тому, що це завдання стане реальністю, наголосивши, що процес уже запущений. За словами президента, вперше за час незалежності відбувається не імітація реформ, а справжні зміни на всіх рівнях прокуратури.

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День працівників прокуратури України: привітання із професійним святом

"Незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функцій слідства, ви повинні продовжувати на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях інших органів. Перш за все це стосується злочинів, скоєних на Майдані Незалежності. Окремо зауважу, що 3 грудня першим питанням на порядку денному Верховної Ради України будуть дуже важливі зміни до закону про ДБР. Ніхто не дозволить зливати справи Майдану!" – акцентував увагу Зеленський.

Ще одним пріоритетом роботи прокуратури він назвав боротьбу з корупцією та справедливі покарання для тих, хто до неї причетний.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість у Верховній Раді України проголосувала у другому читанні за основу і в цілому за законопроєкт №1032, що передбачає першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури.

Також генеральний прокурор Руслан Рябошапка детально пояснив суть і ключові завдання реформи.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Коментарі
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
это правильно,зачинщиков и спонсоров майдана,нужно судить и заставить отрабатывать ущерб,их ,ихних детей и прочих,до седьмого колена.
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
. Талисман, плохая примета общаться с ботами рашинскими. Денег не будет))
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. Талисман
. Талисман
Фантомаск Разбушевальцман, Зачинщики это Плешивый и Януковощь. Их и суди.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Опомнілись.Спроси с у к а любого х о х л а в любом городе кто расстрелял майдан КАЖДЫЙ укажет на Порошенҡо,Парубия и Пашинского.Сотни видео таких опросов в ютүбе.
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. Талисман
. Талисман
Цимельман Филя, Ты расследование провел?
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васильевич василий
васильевич василий
Украинцы начали подозревать что на майдане их отстреливали как кроликов по заданию организаторов переворота чтобы посеять смуту и затуманить всем свидомым мозги
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