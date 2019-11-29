"Ніхто не злиє справи Майдану!" Зеленський раптово звернувся до прокурорів. Відео

Президент України Володимир Зеленський звернувся до працівників прокуратури, привітавши їх із професійним святом.

Відео з його промовою було опубліковане на офіційному Telegram-каналі глави держави (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Урочиста і святкова атмосфера не повинна заважати нам сьогодні говорити на дуже серйозні теми. Ми повинні визнати, що за ці роки слово прокурор, на жаль, набуло в Україні абсолютно негативного, майже нецензурного значення. У звичайної людини воно асоціюється не з верховенством права або законністю, а з дорогими автомобілями, віллами, яхтами і коштовностями. Стратегічне завдання генпрокурора і його заступників – змінити це раз і назавжди", – сказав Зеленський.

Він висловив упевненість в тому, що це завдання стане реальністю, наголосивши, що процес уже запущений. За словами президента, вперше за час незалежності відбувається не імітація реформ, а справжні зміни на всіх рівнях прокуратури.

"Незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функцій слідства, ви повинні продовжувати на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях інших органів. Перш за все це стосується злочинів, скоєних на Майдані Незалежності. Окремо зауважу, що 3 грудня першим питанням на порядку денному Верховної Ради України будуть дуже важливі зміни до закону про ДБР. Ніхто не дозволить зливати справи Майдану!" – акцентував увагу Зеленський.

Ще одним пріоритетом роботи прокуратури він назвав боротьбу з корупцією та справедливі покарання для тих, хто до неї причетний.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість у Верховній Раді України проголосувала у другому читанні за основу і в цілому за законопроєкт №1032, що передбачає першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури.

Також генеральний прокурор Руслан Рябошапка детально пояснив суть і ключові завдання реформи.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!