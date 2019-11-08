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8 листопада • оновлено в 12:37
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Зеленський раптово провів кадрові перестановки в СБУ

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Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох заступників глави Служби безпеки України.

Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті очільника держави.

Так, Зеленський звільнив першого заступника глави СБУ, начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Владислава Бухарєва.

Водночас він підписав указ про присвоєння Бухарєву військового звання генерал-полковника.

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Заразом посаду першого заступника СБУ отримав Дмитро Нескромний.

Ще трьома іншими указами Зеленський із посад заступників звільнив із СБУ Вадима Пояркова, Анатолія Дублика і Дмитра Сміливого.

Зеленський провів гучні кадрові перестановки в СБУ

Скриншот

Зеленський провів гучні кадрові перестановки в СБУ

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ і призначив керівників управлінь СБУ в Дніпропетровській, Херсонській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Волинській та Вінницькій областях.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Офіс президента
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
генерал-полковник Бухарев.... весьма говорящая фамилия... надеюсь, что форма оправдывает содержание))))
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