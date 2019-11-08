Зеленський раптово провів кадрові перестановки в СБУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох заступників глави Служби безпеки України.

Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті очільника держави.

Так, Зеленський звільнив першого заступника глави СБУ, начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Владислава Бухарєва.

Водночас він підписав указ про присвоєння Бухарєву військового звання генерал-полковника.

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Заразом посаду першого заступника СБУ отримав Дмитро Нескромний.

Ще трьома іншими указами Зеленський із посад заступників звільнив із СБУ Вадима Пояркова, Анатолія Дублика і Дмитра Сміливого.

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ і призначив керівників управлінь СБУ в Дніпропетровській, Херсонській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Волинській та Вінницькій областях.

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