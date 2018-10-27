МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Зеленський публічно зробив заяву про участь у виборах президента: опубліковано відео

8.1тЧитати матеріал російською

Відомий український шоумен, лідер "Студії 95 квартал" Володимир Зеленський вперше публічно висловився про участь у виборах президента України в 2019 року.

На концерті "Вечірнього кварталу" комік присвятив цій темі кілька хвилин, підкресливши, що його життя "перетворилося на жах", оскільки його постійно запитують про участь у виборах.

"У мене є юридична освіта, і це плюс для мене. Але у мене нема політичного досвіду... І це жирний плюс!" - сказав у жартівливій формі Зеленський.

Новини
КВН або Коломойський: ЗМІ дізналися, хто стоїть за Зеленським-президентом
Зеленський зробив заяву про участь у виборах: відео

Потім разом з іншими акторами "Студії" Зеленський уявив, що змінилося б у разі обрання його президентом України. При цьому коміки також поцікавилися у глядачів, чи хочуть вони бачити його лідером держави.

Зеленський зробив заяву про участь у виборах: відео

Завершив номер Зеленський досить загадковою заявою, так і не давши прямої відповіді: "Я йти в президенти не хо... ча, подивимося".

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що український олігарх Ігор Коломойський має намір взяти участь у президентській кампанії і зробив ставку на актора, лідера Студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори президента України 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
28
22
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Navalny Aleksey
Navalny Aleksey
судя по видео то министром обороны дуркаины таки станет гадя Савченко))) сугс! Клоуны унылые,шуты,скоморохи, гомогеи,раскольники,шизоиды,нацики,бендеры,шукевичи..кто ещё может быть президентом этой психушки?)) Если в кране нет воды, Значит выпили жиды. Если в кране есть вода, Значит жид нассал туда. Евреи, евреи, Кругом одни евреи..сукгс!бгг)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
поперечный вадим
поперечный вадим
Зеленский - агент ФСБ.Это знают все.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
зеленский тимошенко гриценко мусор! Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги