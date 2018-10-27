Зеленський публічно зробив заяву про участь у виборах президента: опубліковано відео

Відомий український шоумен, лідер "Студії 95 квартал" Володимир Зеленський вперше публічно висловився про участь у виборах президента України в 2019 року.

На концерті "Вечірнього кварталу" комік присвятив цій темі кілька хвилин, підкресливши, що його життя "перетворилося на жах", оскільки його постійно запитують про участь у виборах.

"У мене є юридична освіта, і це плюс для мене. Але у мене нема політичного досвіду... І це жирний плюс!" - сказав у жартівливій формі Зеленський.

Потім разом з іншими акторами "Студії" Зеленський уявив, що змінилося б у разі обрання його президентом України. При цьому коміки також поцікавилися у глядачів, чи хочуть вони бачити його лідером держави.

Завершив номер Зеленський досить загадковою заявою, так і не давши прямої відповіді: "Я йти в президенти не хо... ча, подивимося".

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що український олігарх Ігор Коломойський має намір взяти участь у президентській кампанії і зробив ставку на актора, лідера Студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.