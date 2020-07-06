Зеленський провів зустріч зі 'слугами народу': кого з нардепів зняли на Банковій

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 липня, провів зустріч із частиною народних депутатів від "Слуги народу".

Відповідні знімки на Банковій у Києві зробив фотограф видання "Букви". Зокрема, до президента йшли нардепи Андрій Герус, Юрій Корявченков і Олександр Мариковський.

З'ясувалося, що "слуги" будуть зустрічатися з главою країни по черзі, а не відразу всією фракцією.

"Слуги" зустрілися з президентом. Джерело: #Букви

"Ми будемо зустрічатися з президентом по черзі, групами. Перша була в середу. Моя група буде наступного тижня", – розповіла журналістам заступниця глави фракції СН Євгенія Кравчук.

"Слуги" зустрілися з президентом. Джерело: #Букви

"Слуги" зустрілися з президентом. Джерело: #Букви

"Слуги" зустрілися з президентом. Джерело: #Букви

"Слуги" зустрілися з президентом. Джерело: #Букви

"Слуги" зустрілися з президентом. Джерело: #Букви

Також фотокореспондент зазняв, як із Банкової йшов головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко. Джерело: #Букви

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 2 липня зустрівся з банкірами і провів консультації з приводу кандидатур на посаду глави Національного банку.