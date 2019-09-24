Зеленський провів у США першу зустріч: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський в Нью-Йорку (США) провів першу зустріч з представниками української діаспори.

Як повідомляє "Укрінформ", глава держави відвідав Український інститут Америки, де спілкувався на тему відновлення територіальної цілісності нашої країни.

"Президент був дуже відкритий з нами. Він людина, яка має страшний тягар на своїх плечах у нинішній ситуації. Але він відверто пояснив нам деякі свої плани, в тому числі щодо Донбасу, Криму", – розповів президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей.

Глава УККА зазначив, що громада з задоволенням відзначила той факт, що Зеленський приїхав на зустріч з діаспорою першим чином, відразу з літака.

"Він нас запевнив, що його шлях полягає в подальшому захисту української ідентичності, української територіальної цілісності, повернення всіх наших територій, вигнанні ворога, який окупував Україну", – підкреслив Футей.

Також Зеленський поділився, що очікує від зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом.

"Президент чітко сказав, що він хоче почути від Трампа, який його план щодо України", – зазначив Футей.

Андрій Футей Офіс президента

Президент УККА підсумував, що Зеленський також говорив про роль американської діаспори, зокрема, в спілкуванні з американською владою щодо подальшого розвитку України.

"Звичайно, кожен хотів би чути більше. Але треба розуміти, що йдуть переговори. Страшні переговори. З нашими союзниками – з Америкою, Канадою, Францією, Німеччиною. І навіть якби президент хотів сказати все деталі, зараз цього не можна робити", – повідомив Футей.

Володимир Зеленський в Нью-Йорку Офіс президента

Володимир Зеленський в Нью-Йорку Офіс президента

Володимир Зеленський в Нью-Йорку Офіс президента

Володимир Зеленський в Нью-Йорку Офіс президента

Володимир Зеленський в Нью-Йорку Офіс президента

Володимир Зеленський в Нью-Йорку Офіс президента

Володимир Зеленський в Нью-Йорку Голос Америки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня президент України Володимир Зеленський прибув в США з робочим візитом.

Раніше лідер США Дональд Трамп висловив надію, що побачить "більше чесності" від України за президентства Володимира Зеленського.

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