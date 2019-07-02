ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Зеленський провів першу зустріч із Трюдо: про що говорили

1.9тЧитати матеріал російською

У вівторок, 2 липня, президент України Володимир Зеленський у рамках офіційного візиту в Канаду провів зустріч із прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо.

Про результати переговорів глава України розповів на спільному брифінгу в Торонто. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Політики обговорили розвиток українсько-канадських відносин та торкнулися гострих для нашої країни тем в умовах воєнного конфлікту з Росією на Сході країни. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися, про що говорили лідери України та Канади.

Новини
Візит Зеленського в Канаду: Україні порадили не розраховувати на "серйозні зрушення"
Зеленський і Трюдо

Зеленський і Трюдо

Прес-служба президента України

Про Донбас

Зеленський висловив упевненість, що миру на Донбасі можна досягти тільки політико-дипломатичним шляхом.

"Настання миру в Україні було першим із питань, які ми обговорили з паном Трюдо. Упевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. І, врешті-решт, змусимо Росію припинити ескалацію, забезпечити стійке припинення вогню, забезпечити розведення сил і звільнення всіх наших українських полонених", – заявив він.

Лідер України наголосив, що дієвим способом для досягнення результату стане продовження санкцій проти Росії.

"Ми розуміємо, коли міжнародні партнери говорять, що втрачають гроші, але, вибачте, ми втратили території і втрачаємо людей", – зазначив він.

У світлі заяв офіційного Торонто Зеленський подякував канадському уряду за внесок у консолідацію міжнародного співтовариства і підтримку територіальної цілісності України і санкційної політики.

Зеленський також наголосив, що питання звільнення полонених моряків, які незаконно утримуються в Росії, є пріоритетним для України.

Зеленський провів першу зустріч із Трюдо: про що говорили

Прес-служба президента України

Зеленський провів першу зустріч із Трюдо: про що говорили

Прес-служба президента України

Про військове співробітництво

"Ми зацікавлені поглибити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Це стосується, зокрема, канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка буде діяти в Україні до 2022 року. Це вагомий внесок у зміцнення нашої обороноздатності", – сказав Зеленський.

Зеленський провів першу зустріч із Трюдо: про що говорили

Прес-служба президента України

Про торгово-економічнне співробітництво

"Важливе місце в українсько-канадських відносинах займає торгово-економічне та інвестиційне співробітництво, і ми хотіли б його посилити. Наші сторони працюватимуть над розширенням дії договору про вільну торгівлю на сферу послуг і інвестицій", – зазначив президент.

Зеленський провів першу зустріч із Трюдо: про що говорили

Скріншот з відео

Він також поділився першими успіхами: канадська компанія спільно з українськими партнерами виграла право на три нафтогазових ділянки.

"Переконаний, це тільки початок. Моя команда працює над тим, щоб умови ведення бізнесу в Україні були комфортними", – поділився президент.

Зеленський провів першу зустріч із Трюдо: про що говорили

Прес-служба президента України

Про співпрацю в сфері культури

Зеленський розповів, що Україна і Канада підписали угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів.

"Україна зможе створювати спільні кінопроекти з Канадою", – сказав президент, відзначивши, що наша країна багата талантами, які не поступаються голлівудським акторам.

Зеленський провів першу зустріч із Трюдо: про що говорили

Прес-служба президента України

Про спрощення для українців поїздок у Канаду

За словами Зеленського, найближчими місяцями буде підписано угоду про мобільність молоді. Він зазначив, що українці зможуть приїжджати в Канаду на термін до 1 року на роботу і навчання.

Президент також розповів, що отримав від канадської сторони пропозицію приєднатися до програми Trusted Traveler, за якою українці зможуть у спрощеному порядку отримати дозвіл на в'їзд до Канади.

"Сподіваюся, це крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд Зеленський підтвердив курс України в ЄС і НАТО.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Володимир ЗеленськийДжастін Трюдо
Місце
Канада
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel