Зеленський провів першу зустріч із Трюдо: про що говорили

У вівторок, 2 липня, президент України Володимир Зеленський у рамках офіційного візиту в Канаду провів зустріч із прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо.
Про результати переговорів глава України розповів на спільному брифінгу в Торонто. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Політики обговорили розвиток українсько-канадських відносин та торкнулися гострих для нашої країни тем в умовах воєнного конфлікту з Росією на Сході країни. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися, про що говорили лідери України та Канади.
Зеленський і Трюдо
Прес-служба президента України
Про Донбас
Зеленський висловив упевненість, що миру на Донбасі можна досягти тільки політико-дипломатичним шляхом.
"Настання миру в Україні було першим із питань, які ми обговорили з паном Трюдо. Упевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. І, врешті-решт, змусимо Росію припинити ескалацію, забезпечити стійке припинення вогню, забезпечити розведення сил і звільнення всіх наших українських полонених", – заявив він.
Лідер України наголосив, що дієвим способом для досягнення результату стане продовження санкцій проти Росії.
"Ми розуміємо, коли міжнародні партнери говорять, що втрачають гроші, але, вибачте, ми втратили території і втрачаємо людей", – зазначив він.
У світлі заяв офіційного Торонто Зеленський подякував канадському уряду за внесок у консолідацію міжнародного співтовариства і підтримку територіальної цілісності України і санкційної політики.
Зеленський також наголосив, що питання звільнення полонених моряків, які незаконно утримуються в Росії, є пріоритетним для України.
Прес-служба президента України
Прес-служба президента України
Про військове співробітництво
"Ми зацікавлені поглибити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Це стосується, зокрема, канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка буде діяти в Україні до 2022 року. Це вагомий внесок у зміцнення нашої обороноздатності", – сказав Зеленський.
Прес-служба президента України
Про торгово-економічнне співробітництво
"Важливе місце в українсько-канадських відносинах займає торгово-економічне та інвестиційне співробітництво, і ми хотіли б його посилити. Наші сторони працюватимуть над розширенням дії договору про вільну торгівлю на сферу послуг і інвестицій", – зазначив президент.
Скріншот з відео
Він також поділився першими успіхами: канадська компанія спільно з українськими партнерами виграла право на три нафтогазових ділянки.
"Переконаний, це тільки початок. Моя команда працює над тим, щоб умови ведення бізнесу в Україні були комфортними", – поділився президент.
Прес-служба президента України
Про співпрацю в сфері культури
Зеленський розповів, що Україна і Канада підписали угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів.
"Україна зможе створювати спільні кінопроекти з Канадою", – сказав президент, відзначивши, що наша країна багата талантами, які не поступаються голлівудським акторам.
Прес-служба президента України
Про спрощення для українців поїздок у Канаду
За словами Зеленського, найближчими місяцями буде підписано угоду про мобільність молоді. Він зазначив, що українці зможуть приїжджати в Канаду на термін до 1 року на роботу і навчання.
Президент також розповів, що отримав від канадської сторони пропозицію приєднатися до програми Trusted Traveler, за якою українці зможуть у спрощеному порядку отримати дозвіл на в'їзд до Канади.
"Сподіваюся, це крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою", – наголосив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд Зеленський підтвердив курс України в ЄС і НАТО.
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