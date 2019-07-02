Зеленський провів першу зустріч із Трюдо: про що говорили

У вівторок, 2 липня, президент України Володимир Зеленський у рамках офіційного візиту в Канаду провів зустріч із прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо.

Про результати переговорів глава України розповів на спільному брифінгу в Торонто. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Політики обговорили розвиток українсько-канадських відносин та торкнулися гострих для нашої країни тем в умовах воєнного конфлікту з Росією на Сході країни. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися, про що говорили лідери України та Канади.

Зеленський і Трюдо Прес-служба президента України

Про Донбас

Зеленський висловив упевненість, що миру на Донбасі можна досягти тільки політико-дипломатичним шляхом.

"Настання миру в Україні було першим із питань, які ми обговорили з паном Трюдо. Упевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. І, врешті-решт, змусимо Росію припинити ескалацію, забезпечити стійке припинення вогню, забезпечити розведення сил і звільнення всіх наших українських полонених", – заявив він.

Лідер України наголосив, що дієвим способом для досягнення результату стане продовження санкцій проти Росії.

"Ми розуміємо, коли міжнародні партнери говорять, що втрачають гроші, але, вибачте, ми втратили території і втрачаємо людей", – зазначив він.

У світлі заяв офіційного Торонто Зеленський подякував канадському уряду за внесок у консолідацію міжнародного співтовариства і підтримку територіальної цілісності України і санкційної політики.

Зеленський також наголосив, що питання звільнення полонених моряків, які незаконно утримуються в Росії, є пріоритетним для України.

Прес-служба президента України

Прес-служба президента України

Про військове співробітництво

"Ми зацікавлені поглибити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Це стосується, зокрема, канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка буде діяти в Україні до 2022 року. Це вагомий внесок у зміцнення нашої обороноздатності", – сказав Зеленський.

Прес-служба президента України

Про торгово-економічнне співробітництво

"Важливе місце в українсько-канадських відносинах займає торгово-економічне та інвестиційне співробітництво, і ми хотіли б його посилити. Наші сторони працюватимуть над розширенням дії договору про вільну торгівлю на сферу послуг і інвестицій", – зазначив президент.

Скріншот з відео

Він також поділився першими успіхами: канадська компанія спільно з українськими партнерами виграла право на три нафтогазових ділянки.

"Переконаний, це тільки початок. Моя команда працює над тим, щоб умови ведення бізнесу в Україні були комфортними", – поділився президент.

Прес-служба президента України

Про співпрацю в сфері культури

Зеленський розповів, що Україна і Канада підписали угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів.

"Україна зможе створювати спільні кінопроекти з Канадою", – сказав президент, відзначивши, що наша країна багата талантами, які не поступаються голлівудським акторам.

Прес-служба президента України

Про спрощення для українців поїздок у Канаду

За словами Зеленського, найближчими місяцями буде підписано угоду про мобільність молоді. Він зазначив, що українці зможуть приїжджати в Канаду на термін до 1 року на роботу і навчання.

Президент також розповів, що отримав від канадської сторони пропозицію приєднатися до програми Trusted Traveler, за якою українці зможуть у спрощеному порядку отримати дозвіл на в'їзд до Канади.

"Сподіваюся, це крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд Зеленський підтвердив курс України в ЄС і НАТО.

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