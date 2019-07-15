Зеленський провів перестановки в РНБО: кого призначив

Президент України Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони керівника свого офісу Андрія Богдана та його заступників Вадима Пристайка та Руслана Рябошапку.

Відповідний указ глави держави №520/2019 від 15 липня опубліковано на його офіційному сайті.

Комі того, цим самим указом Зеленський ввів до складу РНБО голову Служби зовнішньої розвідки України Владислава Бухарєва і главу Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського.

Новини Данилюк розкрив розмір зарплати на посаді секретаря РНБО

Володимир Зеленський Пресслужба Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що не проти обійняти посаду прем'єр-міністра.

При цьому він розповів про найближчі завдання на посаді секретаря РНБО. "Для мене важливо сьогодні зробити реформу армії", – пояснив він.

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