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Зеленський провів перестановки в РНБО: кого призначив

10.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони керівника свого офісу Андрія Богдана та його заступників Вадима Пристайка та Руслана Рябошапку.

Відповідний указ глави держави №520/2019 від 15 липня опубліковано на його офіційному сайті.

Комі того, цим самим указом Зеленський ввів до складу РНБО голову Служби зовнішньої розвідки України Владислава Бухарєва і главу Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського.

Новини
Данилюк розкрив розмір зарплати на посаді секретаря РНБО

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Пресслужба Офісу президента

Зеленський провів перестановки в РНБО: кого призначив

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що не проти обійняти посаду прем'єр-міністра.

  • При цьому він розповів про найближчі завдання на посаді секретаря РНБО. "Для мене важливо сьогодні зробити реформу армії", – пояснив він.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан Вадим Пристайко Руслан Рябошапка Владислав Бухарєв
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Перестановку???Да кроме перестановке мебели,данный индивидуум ни на что не способен,ну разве ху*м на пианино играть
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