Зеленський провів наради щодо відставки Гончарука: його доля вирішилася

Президент України Володимир Зеленський провів у ОП нараду щодо відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Про це повідомляє "Страна" з посиланням на свої джерела. За їхніми даними, така стратегічна зустріч відбулася в четвер, 27 лютого.
Зазначається, що, крім глави держави, у ній взяли участь Дмитро Разумков, Арсен Аваков, Андрій Єрмак, Сергій Шефір та Кирило Тимошенко.
Зеленський і Гончарук
"На порядку денному, крім іншого, була доля уряду й прем'єра. За підсумком вирішили поки питання відставки Гончарука відкласти, поставивши на паузу", – заявило джерело.
Водночас не уточнюється, чи очікуються інші перестановки в уряді, відповідну інформацію нібито буде оголошено найближчим часом.
Також стверджується, що зустріч в Офісі президента тривала декілька годин. Потім Володимир Зеленський і керівник ОП Андрій Єрмак поїхали до Кабінету міністрів. Там вони вже провели переговори безпосередньо з Гончаруком.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант із відставкою всього Кабінету міністрів. Хоча чутки про своє можливе звільнення він спростував.
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