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Зеленський провів чергову кадрову перестановку: що відомо

1.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) і призначив його директором Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД).

Рішення зафіксовані указами глави держави №598 і №599 від 13 серпня. Зокрема для того, щоб звільнити місце, Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків директора Національного інституту стратегічних досліджень Василя Яблонського.

Що стосується інших розпоряджень, то він доручив Литвиненку провести реорганізацію і скоротити штат довіреного йому інституту.

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Олександр Литвиненко

Олександр Литвиненко

"Радіо Свобода"

Олександр Литвиненко (1972 р.н.) з 27 березня по 4 квітня 2014 року обіймав посаду радника генерального директора Державного концерну "Укроборонпром".

Потім він був призначений заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, ким і працював до відповідного указу Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
РНБО
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