Зеленський просить Раду звільнити двох міністрів і главу СБУ

Президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави Служби безпеки України Василя Грицака.

У документі наголошується, що глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України й наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Крім того, повідомляється, що готуються матеріали про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора України.

Як писав OBOZREVATEL:

Міністр оборони України Степан Полторак 20 травня попросив новообраного президента України Володимира Зеленського звільнити його із займаної посади.

До цього аналогічну заяву зробили глава СБУ Василь Грицак і всі його заступники.

Також про свою відставку заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!