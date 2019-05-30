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/Політика

Зеленський просить Раду звільнити двох міністрів і главу СБУ

8.1тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави Служби безпеки України Василя Грицака.

У документі наголошується, що глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України й наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Крім того, повідомляється, що готуються матеріали про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора України.

Зеленський просить Раду звільнити двох міністрів і главу СБУ
Зеленський просить Раду звільнити двох міністрів і главу СБУ
Зеленський просить Раду звільнити двох міністрів і главу СБУ

Як писав OBOZREVATEL:

  • Міністр оборони України Степан Полторак 20 травня попросив новообраного президента України Володимира Зеленського звільнити його із займаної посади.

  • До цього аналогічну заяву зробили глава СБУ Василь Грицак і всі його заступники.

  • Також про свою відставку заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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Особи
Володимир ЗеленськийСтепан ПолторакВасиль ГрицакПавло Клімкін
Місце
Україна
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Это наши народные избранники! Они дети Майдана! Недопустим попирания принципов Святой революции! Как хорошо всё-таки, что мы свергли всех олигархов. Теперь живём и развиваемся по-европейски.
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Марченко Юра
Марченко Юра
Когда начнут привлекать к уголовной ответственности уходящих якобы политиков, а на самом деле убийц старух ,детей и женщин а также и за массовое уничтожение их жилья на Донбассе,которые творили черные дела, мародерствовали и убивали своих граждан под прикрытием якобы ахрессии.
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Куни Чан
Куни Чан
Эх Зеля, надо было как они делали, в мусорку и никаких разговоров, теперь хер выгонишь.
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