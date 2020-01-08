Зеленський прокоментував катастрофу українського літака в Ірані

Президент України Володимир Зеленський прокоментував аварію українського літака МАУ в Ірані.
Глава держави назвав авіакатастрофу "страшною звісткою", повідомляє Телеграм-канал президента.
"Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. ", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що попередньо відомо, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Українське посольство уточнює інформацію про обставини трагедії і списків загиблих.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Попередньо встановлено, що тіла загиблих в катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорта Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.
У мережі опублікували відео падіння українського літака Boeing 737.
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