Головна Новини
8 січня • оновлено в 08:37
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський прокоментував катастрофу українського літака в Ірані

5.7т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський прокоментував аварію українського літака МАУ в Ірані.

Глава держави назвав авіакатастрофу "страшною звісткою", повідомляє Телеграм-канал президента.

"Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. ", – йдеться в повідомленні.

Новини
Всі загинули! З'ясувалася доля пасажирів українського літака, що впав у Ірані

Відзначається, що попередньо відомо, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Українське посольство уточнює інформацію про обставини трагедії і списків загиблих.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих в катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорта Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • У мережі опублікували відео падіння українського літака Boeing 737.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
розбився літак Авіакатастрофа МАУ
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
25
6
Смішно
0
Цікаво
22
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильич Владимир
Ильич Владимир
Нужно отметить, что падение Boeing737 произошло через несколько часов после того, как иранский Корпус стражей исламской революции атаковал военные базы США на иракской территории. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство авиаперевозчиков приостановило полёты своих самолётов в воздушном пространстве Ирана и Ирака сразу же после сообщений о ракетном ударе по базам США. Но руководство украинской авиакомпании на такой шаг не пошло.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну наконец то...проснулся...разбудили...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Casha Casha
Casha Casha
Он ещё с тещей в Омане?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Casha Casha, Тссс...он там важные переговоры проводил.....Тёща помогала
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги