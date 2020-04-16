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16 квітня • оновлено в 22:34
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Зеленский продал дела против Майдана

7.4т
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За все надо платить. Владимир Зеленский продал дела против Майдана в обмен на голоса и политическую поддержку Виктора Медведчука и пророссийской партии. Сегодняшнее голосование коалиции "слуг" с ОПЗЖ для голосования по законопроекту 1043, это, конечно, согласованный в Москве сценарий. И это сценарий против Украины.

Грубейшее нарушение закона Генпрокуратурой и ДБР, полное нарушение всех выводов следствия, прямой политический заказ президента. И зачем тратить время на договоренности с Голосом и ЕС, если можно добрать у ОПЗЖ и получить медийную поддержку для своего рейтинга? С Путиным Зеленскому договориться легче всего - легче, чем с оппозицией, легче, чем с Коломойским, легче, чем с МВФ. Прямой контракт - как на поставку электроэнергии из РФ.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

И вот уже не "мочат" Зеленского на каналах Медведчука, а наоборот, дают площадку. Президент посещает военный городок, для показушной заботы об армии, о которой он вспоминает только когда надо сделать фотосессию. Очевидно, Зеленский не понимает, что давая команды по Черновол и по фальсификации, он подрывает изнутри не какую-то политическую силу - он подрывает государство в целом. Потому что он во власти только благодаря Майдану. Раз Зеленский ставит Майдан вне закона - значит он ставит вне закона и самого себя. Раз главным советником Зеленского стал Портнов - который написал Януковичу законы 16 января, значит финал политической карьеры Зеленского уже понятен.

Россия руками ОПЗЖ готовит политический реванш на ближайших выборах в Украине, разыгрывается сценарий Приднестровья, когда война используется для долгосрочной политической дестабилизации. Кремлю важно дискредитировать Майдан, отменить люстрацию, прекратить вооруженное сопротивление, дискредитировать государство в целом и мобилизовать пророссийский электорат, выбить его у того же Зеленского.

Президент страны не понимает, что такое война, и не отдает отчет, что развязав дела против Майдана и продолжив недоделанное Януковичем, он превратился в соучастника пророссийского сценария.

Зеленского отторгнет проукраинский электорат за предательство, и пророссийский электорат - из-за его слабости и наличия пропутинской партии. Но шансов вернуть пророссийскую власть в Украину никаких нет. Президент может или стать лидером проекта сильной независимой Украины, или стать ее врагом или никому не нужным балластом...

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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Зельця на гілляку!!!
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Скоморох местечковый,и вообще шлемазл!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ну так у вас было 6 лет, чтобы посадить виновников майдана, почему сидели ?
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Джонсон Саймон Ф., Поки ви не написали про парад,я подумав що ви мали на увазі іншого діда і іншу палку:)) Тоді контекст ще шикарніший
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Dehtyaryov Ilya, чурка,напяливай деда на палку,скоро парад.
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