Зеленський про вакцинацію в Україні: є люди, які можуть купити за свої гроші

Президент України Володимир Зеленський вважає, що вісім мільйонів доз вакцини від COVID-19 вистачить для того, щоб безкоштовно вакцинувати українців. За його словами, є ще додаткові кошти, які зараз обговорюють із західними партнерами.

Глава держави зазначив, що ще рано про це говорити, тому що вакцину Україна поки не отримала. Про це він розповів в інтерв'ю для видання "Фокус".

Зеленський повідомив, що кожен повинен розуміти, що за один день не можна забезпечити 10 млн людей вакциною. Це пов'язано з тим, що всі країни борються за її отримання.

"Я хочу, щоб у січні ми отримали 100-200 тис. доз. Але нам доведеться дуже сильно попрацювати, щоб люди пішли вакцинуватися", – сказав президент.

Крім того, глава держави заявив, що в нашій країні є люди, які можуть дозволити собі купити вакцину, і привів себе в приклад. За його словами, вакцина від коронавірусу безкоштовно йому, як президенту, не дістанеться.

"Коли ми говоримо з компаніями, які будуть поставляти в Україну вакцину, вони просять відкрити для них комерційний ринок. Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що в компаніях розуміють, що в Україні є пріоритетні групи населення – бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами.

"Тому такі, як я, будемо вакцинуватися за свій рахунок. Це нормально. Підхід простий: ми не будемо блокувати платну вакцинацію. Це неправильно. Потрібно відкривати ринок", – сказав глава держави.

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