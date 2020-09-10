Зеленський про антисемітизм: українцям усе одно, хто їхній президент – єврей чи християнин

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні низький показник антисемітизму. Також українці не звертають уваги, яке віросповідання в їхнього лідера.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю The Jerusalem Post, передає пресслужба ОПУ. Зеленський зазначив, що, маючи єврейське коріння, сам ніколи не був мішенню антисемітських висловлювань в Україні – ні під час виборчої кампанії, ні після обрання президентом.

"Українцям неважливо, єврей їхній президент, християнин або мусульманин, поки він захищає інтереси українського народу", – сказав гарант.

За словами президента, в Україні реагують на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітському тлі.

"Згідно з опитуванням дослідницького центру Pew у 2018 році, Україна є країною в Східній Європі з найменшим показником антисемітизму. Це обнадіює, але, очевидно, завжди потрібно робити більше, і ми маємо і будемо залишатися надзвичайно пильними", – зазначив Зеленський.

Також президент додав, що українська влада рішуче засуджує будь-які прояви антисемітизму і хоче, щоб ізраїльтяни відвідували Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Умані встановлять пункти моніторингу на COVID-19 у районі паломництва хасидів, які щороку прибувають сюди на святкування Рош ха-Шана. При цьому в місті вже в шести хасидів виявили коронавірус.

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