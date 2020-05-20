Президент України Володимир Зеленський наголосив, що його поїзда до Оману була винятково приватною і фінансувалася за сімейний рахунок.

Ситуацію ж довкола цього, яка переросла в скандал, він назвав "хайпом", який розкручують навмисно. Така відповідь прозвучала від нього на пресконференції 20 травня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У мене є сім’я, діти, які полетіли в Оман просто на відпочинок. Вони мали таку можливість і право на це. І в цьому немає секрету", – сказав він.

Зеленський

За словами Зеленського, у нього дійсно був план багатьох зустрічей на державному рівні. Водночас в Омані на той час не було навіть посла, а султан, наголосив він, був у складному становищі.

"Як порядна і гідна людина, я розумів, що не буду використовувати державний літак, щоб полетіти навіть на зустріч із людиною, яка керує Оманом. [Поговорили] про наші плани на майбутнє, призначення посла, розмір інвестицій і наші відносини, яких не існує", – розповів президент, додавши, що співрозмовником був представник оманської влади.

Президент підкреслив, що полетів туди до своєї сім’ї, яка проплатила номер у готелі, де він пробув три доби. Але після звістки про трагедію з українським літаком в Ірані швидко, наскільки зміг, повернувся до України.

"Я не повинен говорити про свою приватну поїздку. Я не брав своїх помічників і міністра закордонних справ. Полетів, зустрівся, ми обговорили важливі речі. Ця людина зараз – голова країни Оман… Завтра я можу полетіти в Одесу. Мені здається, що це мої приватні речі, і я так живу", – підсумував Зеленський.

Насамкінець він попросив не чіпати в таких ситуаціях його дітей і соціальні проєкти дружини, які не несуть нічого, крім добра.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента заявили, що глава держави Володимир Зеленський їздив до Оману в рамках неофіційного візиту та суто за власні кошти.

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