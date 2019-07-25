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Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки жінку: хто вона

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Президент України Володимир Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки України Катерину Сляднєву.

Про це свідчить указ №553/2019 від 24 липня. До лютого 2018 року вона працювала в прокуратурі Києва замначальника управління нагляду в кримінальному провадженні.

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"Призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в указі.

Освіту Сляднєва отримала у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю судоустрою, прокуратури і адвокатури.

Катерина Сляднєва

Катерина Сляднєва

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Як повідомляв OBOZREVATEL, новим главою Служби зовнішньої розвідки України став Владислав Бухарєв.

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Особи
Володимир Зеленський Владислав Бухарєв
Місце
Україна
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Gibbons Jessica
Gibbons Jessica
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
И кто с такой в разведку будет ходить? Уже назначили? Или от желающих отбоя нет? )))
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Соснова Лариса
Соснова Лариса
ну что сказать де*ил
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