Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки жінку: хто вона

Президент України Володимир Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки України Катерину Сляднєву.

Про це свідчить указ №553/2019 від 24 липня. До лютого 2018 року вона працювала в прокуратурі Києва замначальника управління нагляду в кримінальному провадженні.

"Призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в указі.

Освіту Сляднєва отримала у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю судоустрою, прокуратури і адвокатури.

Катерина Сляднєва Головком

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим главою Служби зовнішньої розвідки України став Владислав Бухарєв.

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