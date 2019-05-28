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/Політика

Зеленський призначив ще одного заступника голови Адміністрації президента

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Глава держави Володимир Зеленський призначив Олексія Гончарука заступником Голови Адміністрації президента України.

Про це йдеться в указі президента №328/2019 від 28 травня 2019 року.

"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником Глави Адміністрації Президента України", – зазначено в повідомленні.

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Олексій Гончарук народився 7 липня 1984 року. Є членом Політичної партії "Сила Людей". Керівник організації "Офіс ефективного регулювання". У минулому – керуючий партнер юридичної фірми Constructive Lawyers, радник екс-міністра екології та природних ресурсів.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

biz.liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, главою АП став радник Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан.

Президент також призначив продюсера "Студії Квартал 95" Сергія Трофімова першим заступником Богдана.

Крім цього, посади заступника голови АП обійняли Юрій Костюк, Кирило Тимошенко і Руслан Рябошапка.

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Особи
Володимир ЗеленськийОлексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Адміністрація Президента
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Свиридова Кристина
Свиридова Кристина
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