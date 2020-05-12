Зеленський призначив прессекретаря "Кварталу 95" членом Нацради з ТБ і радіо

Президент України Володимир Зеленський призначив прессекретаря студії "Квартал 95" Тетяну Руденко членом Нацради з телерадіомовлення.

Про це сказано в указі №171/2020 від 12 травня, опублікованому на сайті глави держави.

"Постановляю призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", – написано в документі.

Руденко працювала в "Кварталі" з кінця 2009 року. Влітку 2019-го вона стала власником видання "Йод.Медіа" замість Ірини Побєдоносцевої, яка очолила директорат з питань інформаційної політики Офісу президента України.

Тетяна Руденко фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, раніше друг Зеленського зізнався, що він випав з "Кварталу 95" на час і після закінчення президентського терміну повернеться в команду.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал