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12 травня • оновлено в 20:13
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Зеленський призначив прессекретаря "Кварталу 95" членом Нацради з ТБ і радіо

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Президент України Володимир Зеленський призначив прессекретаря студії "Квартал 95" Тетяну Руденко членом Нацради з телерадіомовлення.

Про це сказано в указі №171/2020 від 12 травня, опублікованому на сайті глави держави.

"Постановляю призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", – написано в документі.

Зеленський призначив прессекретаря "Кварталу 95" членом Нацради з ТБ і радіо

Руденко працювала в "Кварталі" з кінця 2009 року. Влітку 2019-го вона стала власником видання "Йод.Медіа" замість Ірини Побєдоносцевої, яка очолила директорат з питань інформаційної політики Офісу президента України.

Тетяна Руденко

Тетяна Руденко

фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, раніше друг Зеленського зізнався, що він випав з "Кварталу 95" на час і після закінчення президентського терміну повернеться в команду.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення Квартал 95
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Captain Old
Captain Old
В 95 квартале еще много не трудоустроенных ближе к телу преЗе?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Captain Old, После всего что он натворил за год президенства как ему хватает наглости появляться на экранах ТВ и как ни в чем не бывало что-то там пытаться рассказывать. Явно отморозок конченный, было видно когда год назад из зала выгонял "этого разбойника", местного депутата.
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