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26 жовтня • оновлено в 21:48
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Зеленський призначив нову заступницю постпреда в Криму: хто вона

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Президент України Володимир Зеленський призначив новою заступницею постійного представника президента в Автономній Республіці Крим координатора громадської організації "КримSОS" Тамілу Ташеву.

Про це йдеться в розпорядженні президента від 25 жовтня, опублікованому в суботу на офіційному сайті глави держави.

"Призначити Ташеву Тамілу Равілівну заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим", – зазначено в документі.

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Таміла Ташева

Таміла Ташева

ФБ Таміли Ташевої

Таміла Ташева – координатор громадської організації "КримSОS", яка займається наданням допомоги вимушеним переселенцям із Криму та східних регіонів, а также інформуванням про події в Криму.

З 1991 року проживала в Сімферополі після повернення її сім'ї в Крим з Узбекистану. Була активною учасницею "Помаранчевої революції" і Революції Гідності.

20 лютого 2019 року Ташева була нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня "За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську і волонтерську діяльність".

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Також вона балотувалася на парламентських виборах від партії "Голос" (26 номер у списку).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії погодилися на переговори з Україною щодо Криму лише за умови, що остання визнає "російський статус" півострова.

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Особи
Володимир Зеленський Таміла Ташева
Місце
Україна
Тег
Крим
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверняка хлебная должность - гуманитаркой заведовать.
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Клоун..продолжает начатое алкашом- назначать на " крымские" должности...Забудьте вы уже про Крым ...отвоевать ссыте..так к чему этот цирк.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым - где он находится? В Крыму? Или в Киеве?
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