Президент призначив нового голову Житомирської області: хто він

У понеділок, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський представив нового голову Житомирської обласної державної адміністрації.

Ним став Віталій Бунечко. Рішення було озвучене під час робочого візиту глави держави до Житомирської області.

"Дозвольте мені представити нового голову Житомирської обласної державної адміністрації – Бунечко Віталій Іванович", – сказав Зеленський під час зустрічі з місцевою владою і активом Житомирської області. Після цього президент вручив Бунечку посвідчення глави ОДА.

"Робота Житомирської обласної адміністрації буде побудована на відкритих принципах, публічних. Ми відійдемо від бюрократії, ми знищимо корупцію", – заявив у своїй першій промові новий глава Житомирщини.

Зеленський і Бунечко Скріншот відео

Бунечко Віталій Іванович народився 1973 року у Рівному. У 2014 та 2015 роках був заступником начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. У 2016 році захистив дисертацію кандидата юридичних наук на тему "Служба безпеки України як суб'єкт адміністративно-деліктного процесу".

Як стверджує видання "Страна.UA", рідний брат Бунечка, В'ячеслав, обіймає посаду начальника одного з департаментів "Укрнафти" та представляв інтереси "Укрнафти" у судових суперечках з НАБУ.

Віталій Бунечко Скріншот відео

Крім того, у 2015 році його звинувачували у "кришуванні" і отриманні хабарів від низки державних підприємств, у спробі впливати на тендери "Енергоатому", а також – у сприянні російським спецслужбам у розвідувально-підривній діяльності проти України.

Після цього у березні 2019 року він з'явився в інформпросторі як перший заступник начальника Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях – начальник 2-го управління.

Біографія Бунечка "Житомир Life"

Також є інформація, що Бунечко особисто знайомий із представниками "95 кварталу". Блогер Назар Приходько зазначав, що він є другом актора "Кварталу", майбутнього народного депутата від "Слуги народу" Юрія Корявченкова (Юзика).

Нагадаємо, крім представлення нового глави області, також метою візиту Зеленського була участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину на Житомирщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL 31 липня Зеленський призначив новим головою Черкаської ОДА Ігоря Шевченка. Він – юрист і підприємець. Закінчив Чорноморське вище військово-морське училище ім. Нахімова, Черкаський комерційний технікум за спеціальністю правознавство та Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю правознавство.

Як з'ясувалося з електронної декларації нового глави Черкащини за 2018 рік, у нього є квартира в Росії.

Раніше президент призначив новим головою Львівської ОДА Маркіяна Мальського. Він був позаштатним радником голови Львівської ОДА з питань зовнішньоекономічної діяльності, а також заступником голови Консультативної ради при прокуратурі Львівської області.

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