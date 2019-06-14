Зеленський призначив нове керівництво Нацгвардії: хто отримав посади

Президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколу Балана.

Відповідний указ з'явився на сайті глави держави у п'ятницю, 14 червня.

Так, спочатку Балана, який із 7 травня 2019 року виконував обов'язки командувача, звільнили з посади, а наступним документом повернули на пост.

Микола Балан censor.net.ua

Також призначено було першого заступника і заступників Балана. Ними стали відповідно Володимир Кондратюк, Руслан Дзюба та Юрій Лебідь.

Юрій Лебідь lb.ua

Водночас Зеленський звільнив Олега Кулика з посади заступника командувача Національної гвардії України і зарахував його у розпорядження командувача Нацгвардії.

Що відомо про нового командувача Нацгвардії:

У 1992 році він закінчив Саратовське вище військове командне Червонопрапорне училище.

У 2003 році Микола Балан закінчив Академію прикордонних військ України з відзнакою.

Пройшов офіцерські посади від командира взводу до начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

Із 2010 року був призначений начальником управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

18 квітня 2014 року Указом президента України призначений заступником командувача Національної гвардії України.

У 2017 році закінчив Національну академію державного управління при Президенті України з відзнакою.

Указом президента Петра Порошенка 7 травня 2019 року був призначений на посаду виконувача обов'язків командувача Національної гвардії України.

Як свідчать дані електронної декларації Балана, за 2018 рік він заробив 1 млн 127 грн. Сім'я командувача Нацгвардією володіє квартирою в Криму, а також користується службовим житлом під Києвом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив Владислава Бухарєва главою Служби зовнішньої розвідки України.

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