Зеленський призначив главу Луганщини і поставив йому перші завдання: подробиці

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Луганської обласної державної адміністрації Віталія Комарницького.

Відповідний указ був опублікований прес-службою глави держави, але датується 5 липня. "Призначити Комарницького Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації", – сказано в повідомленні.

За словами Зеленського, головним завданням керівника області повинен стати пошук можливостей для відновлення регіону.

"Для нашої країни важливим є пріоритет – припинення війни. Паралельно з цим можна знаходити можливості і бажання, щоб відновити Донбас. Ми зараз пролітали з паном Дональдом Туском (президент Європейської ради - Ред.), Бачили зруйновані будинки, відсутність доріг. Я думаю, що це не тільки через війну, а й тому, що ніхто цим не займається. Я вас вітаю. На вас у нас велика надія", – сказав він.

Комарницький же висловив упевненість, що поставлені завдання йому виконати під силу. "Я знаю настрій людей і проблеми, що існують в Луганській області. Знаю, що тут люди хочуть працювати. Думаю, що завдання, які стоять перед Луганщиною, з вашою допомогою і допомогою міжнародних партнерів реальні для виконання. Потрібно менше говорити і більше працювати", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про Вiталiя Комарницький з'ясувалися скандальні факти. Так, він заснував релігійну громаду разом з "партнерами" з "ЛНР". Також серед "партнерів" Комарницького викрили Бербеця Едуарда – "чиновника" ЛНР ". В "республіці" він очолює державний комітет.

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