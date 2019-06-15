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Зеленський призначив двох тимчасових губернаторів

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Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасових керівників у Полтавській і Одеській областях.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента України. Так, Полтавську область очолив Олег Пругло, а главою Одеської області стала Світлана Шаталова.

Олег Пругло з квітня 2015 року був заступником голови Полтавської облдержадміністрації з питань будівництва, житлово-комунального господарства, соціальних питань, освіти і науки, і охорони здоров'я.

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До цього він був першим заступником губернатора.

Олег Пругло

Олег Пругло

"Коло"

Світлана Шаталова з квітня 2017 року до призначення в.о. голови Одеської обладміністрації обіймала посаду заступника голови Одеської обладміністрації.

Світлана Шаталова

Світлана Шаталова

"Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій та начальників управлінь СБУ у п'яти областях.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Жена Зеленского говорит ему после романтической ночи: -У меня было больше ожиданий от президента.
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ivanov koly
ivanov koly
поменял шило на мыло.имитация бурной деятельности
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Так скоро всех свинарчуков уволит. Караул, пктяботы рвите сраку.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Валерьевич Валерий, пистуй нах,здесь не подают и водку не наливают.
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Валерьевич Валерий, так как здесь сраку рвешь ты - так даже моньки с трупициным не успевают. премию дали? на зашитие пердака хватит? )))
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