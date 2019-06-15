Зеленський призначив двох тимчасових губернаторів

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасових керівників у Полтавській і Одеській областях.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента України. Так, Полтавську область очолив Олег Пругло, а главою Одеської області стала Світлана Шаталова.

Олег Пругло з квітня 2015 року був заступником голови Полтавської облдержадміністрації з питань будівництва, житлово-комунального господарства, соціальних питань, освіти і науки, і охорони здоров'я.

До цього він був першим заступником губернатора.

Олег Пругло "Коло"

Світлана Шаталова з квітня 2017 року до призначення в.о. голови Одеської обладміністрації обіймала посаду заступника голови Одеської обладміністрації.

Світлана Шаталова "Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій та начальників управлінь СБУ у п'яти областях.

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