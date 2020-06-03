Зеленський приїхав з візитом на Хмельниччину: що буде перевіряти

Президент України Володимир Зеленський прибув до Хмельницької області з робочою поїздкою.
Глава держави пробуде в регіоні протягом двох днів – 3-4 червня, повідомляє пресслужба ОПУ.
У середу, 3 червня, Зеленський ознайомиться з ходом реалізації проєкту "Велике будівництво" на Хмельниччині. Також президент зустрінеться з представниками бізнесу Хмельницької області та відвідає лабораторію мікробіологічних досліджень.
Володимир Зеленський
У четвер, 4 червня, гарант ознайомиться з ходом капітального ремонту автомобільної дороги М12.
Крім того, у Зеленського запланована зустріч за участю Президента з питань розвитку туризму.
Зеленський в Хмельницькій області
ОПУ
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками вищих навчальних закладів України.
Але також Зеленський проігнорував річницю Томосу про автокефалію ПЦУ.
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