Зеленський приїхав з візитом на Хмельниччину: що буде перевіряти

Президент України Володимир Зеленський прибув до Хмельницької області з робочою поїздкою.

Глава держави пробуде в регіоні протягом двох днів – 3-4 червня, повідомляє пресслужба ОПУ.

У середу, 3 червня, Зеленський ознайомиться з ходом реалізації проєкту "Велике будівництво" на Хмельниччині. Також президент зустрінеться з представниками бізнесу Хмельницької області та відвідає лабораторію мікробіологічних досліджень.

Володимир Зеленський

У четвер, 4 червня, гарант ознайомиться з ходом капітального ремонту автомобільної дороги М12.

Крім того, у Зеленського запланована зустріч за участю Президента з питань розвитку туризму.

Зеленський в Хмельницькій області ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками вищих навчальних закладів України.

Але також Зеленський проігнорував річницю Томосу про автокефалію ПЦУ.

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