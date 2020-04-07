Президент України Володимир Зеленський заявив про обов'язкове виконання умов карантину у всіх областях і містах.

У своєму новому відеозверненні 7 квітня глава держави відреагував на "бунт" мера Запоріжжя Володимира Буряка, який повідомив, що громадський транспорт продовжить роботу, незважаючи на заборону Кабміну.

"Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер Запоріжжя порушує постанову уряду і запускає в місті громадський транспорт. Ці дії вже отримали реакцію СБУ і МВС", – сказав Зеленський.

"Хочу наголосити для голів усіх українських міст і сіл на обов'язковому виконанні всіх обмежень, пов'язаних із протидією коронавірусу", – додав президент.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 6 квітня посилюються карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер у громадських місцях запроваджено обов'язковий "масковий режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

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