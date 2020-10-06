Зеленський пояснив своє бачення "особливого статусу" Донбасу
Глава держави запевнив, що будь-які зміни до Конституції узгоджуватиме народ
Він висловив невдоволення деякими пунктами Мінських домовленостей
Лідер українців переконаний, що територіальна цілісність буде відновлена
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання змін до Конституції України щодо "особливого статусу" Донбасу може розглядатися в рамках децентралізації.
Своєю думкою глава держави поділився в інтерв'ю Politico Europe, переклад якого оприлюднила пресслужба Офісу президента. Крім того, Зеленський додав, що незадоволений тим форматом Мінських переговорів, який існує, й послідовністю та формулюванням деяких пунктів, що підписані.
"Я особисто повністю незадоволений саме складом цього формату. Це єдиний формат, у якому ми сьогодні працюємо. Щоб був діалог, який, я впевнений, приведе до повернення територіальної цілісності. Коли ми говоримо про один із пунктів "Мінська" – надання "особливого статусу" чи змін до Конституції, про які, як ви кажете, говорили Макрон і Путін, я відверто кажу, що ті деталі, які цей пункт передбачає, – регулює зміни Конституції згідно з децентралізацією", – сказав президент.
"Ми змінюємо децентралізацію, голосуємо важливий законопроєкт, і тоді ці зміни до Конституції надають ті можливості Донбасу, яких вони потребують. Я вважаю, що основне – це функціонал того чи іншого пункту. Функціонал цього пункту передбачає саме таке рішення, і це найголовніше", – додав він.
Підсумовуючи, Зеленський наголосив, що ніхто не може впливати на зміну Конституції України, крім народу України. За його словами, це передбачається тільки в такому форматі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше представник української делегації в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін заявив, що в закон про "особливий статус" Донбасу буде включена "формула Штайнмаєра".
Нагадаємо, вона передбачає проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу під наглядом ОБСЄ.
За підсумками виборів може бути ухвалене рішення надати особливий статус ОРДЛО.
Зі свого боку віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови делегації ТКГ Олексій Резніков запевнив, що Україна не прописуватиме в Конституції "особливий статус" Донбасу.
Також він переконаний, що Мінські угоди вимагають змін.