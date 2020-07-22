Зеленський повідомив про прорив в Мінську: в ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування

В середу, 22 липня 2020 року, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в форматі відеоконференції.

Про це повідомив Офіс президента України. З 00:01 27 липня 2020 повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.

"Прорив в роботі ТКГ в цьому напрямку є результатом ефективної роботи української делегації за підтримки наших міжнародних партнерів в Берліні і Парижі, а також роботи політичних радників і глав МЗС країн-учасниць Нормандського формату", – відмічено в повідомленні Офісу президента України.

В ОП вказали, що в середу на засіданні ТКГ за посередництва ОБСЄ домовилися про "застосування заходів щодо посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу". "Відповідні заходи узгоджені на ТКГ Україною і Росією, і підтримані ОБСЄ", – підкреслили в ОП.

Також там зазначили, що режим дотримання повного і всеосяжного припинення вогню в разі, якщо він буде дотримуватися іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей.

"Україна в черговий раз підтвердила повну готовність дотримання досягнутих на грудневому саміті в Парижі домовленостей на рівні лідерів країн-учасниць Нормандського формату і прихильність до виконання Мінських угод. СММ ОБСЄ сприятиме і підтримувати виконання цих заходів", – сказано в повідомленні

Представник Росії на переговорах Борис Гризлов заявив, що "Л/ДНР" нібито давно пропонували припинити вогонь.

"Після майже п'ятимісячного опору українська сторона знайшла в собі мужність узгодити ті заходи по припиненню вогню, які з самого початку пропонувалися Донецьком і Луганськом", – сказав Гризлов.

Перед цим так званий МЗС "ДНР" повідомили, що на переговорах з Донбасу в Мінському форматі сторони домовилися про нові заходи контролю перемир'я.

"З понеділка набудуть чинності накази керівництва ВСУ і керівництва Народної міліції про додаткові заходи щодо підтримки і дотримання чинного безстрокового перемир'я на весь період до повного всеосяжного врегулювання конфлікту", – сказано в повідомленні.