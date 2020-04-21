"Генералісимус!" Зеленського підкололи за пафосне фото

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 квітня, повернув "генеральське" фото для обкладинки на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Знімок, який був зроблений на День Незалежності України перед військовим оркестром ЗСУ вже з'являвся в профілі президента, однак після ажіотажу і хвилі критики його змінили (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Знайшлися ті, кому фото здалося дуже вдалим: "Приємно поглянути на людину", проте більшість користувачів знову побачили на ньому пафос і зажадали відповідей на гострі питання: зміни в країні, посадки і масштабні пожежі. "Коли все пропало, міняй фото", – потроллили президента.

Зеленський повернув "генеральське" фото в соцмережу Facebook Володимира Зеленського

Скріншот

У коментарях нагадали про "звання" для Зеленського. Президента називали "генералісимусом" і "справжнім генералом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського жорстко розкритикували за життєрадісне фото на його сторінках у соцмережах. Користувачі дорікнули главу держави в тому, що його скорбота в постах зі співчуттями у зв'язку з катастрофою літака МАУ виглядає нещирою.

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