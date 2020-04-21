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21 квітня • оновлено в 09:30
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Зеленський повернув у соцмережу "генеральське" фото і викликав ажіотаж

1.6т
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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 квітня, повернув "генеральське" фото для обкладинки на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Знімок, який був зроблений на День Незалежності України перед військовим оркестром ЗСУ вже з'являвся в профілі президента, однак після ажіотажу і хвилі критики його змінили (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Знайшлися ті, кому фото здалося дуже вдалим: "Приємно поглянути на людину", проте більшість користувачів знову побачили на ньому пафос і зажадали відповідей на гострі питання: зміни в країні, посадки і масштабні пожежі. "Коли все пропало, міняй фото", – потроллили президента.

Зеленський повернув "генеральське" фото в соцмережу

Зеленський повернув "генеральське" фото в соцмережу

Facebook Володимира Зеленського

"Генералісимус!" Зеленського підкололи за пафосне фото

Скріншот

У коментарях нагадали про "звання" для Зеленського. Президента називали "генералісимусом" і "справжнім генералом".

"Генералісимус!" Зеленського підкололи за пафосне фото
"Генералісимус!" Зеленського підкололи за пафосне фото
"Генералісимус!" Зеленського підкололи за пафосне фото
"Генералісимус!" Зеленського підкололи за пафосне фото
"Генералісимус!" Зеленського підкололи за пафосне фото
"Генералісимус!" Зеленського підкололи за пафосне фото
"Генералісимус!" Зеленського підкололи за пафосне фото
"Генералісимус!" Зеленського підкололи за пафосне фото
"Генералісимус!" Зеленського підкололи за пафосне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського жорстко розкритикували за життєрадісне фото на його сторінках у соцмережах. Користувачі дорікнули главу держави в тому, що його скорбота в постах зі співчуттями у зв'язку з катастрофою літака МАУ виглядає нещирою.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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